Анонс на 14 декабря

* Состоится заседание Кабинета министров. Во время заседания Кабмина запланировано проведение брифингов при участии министра экологии и природных ресурсов Украины Эдуарда Ставицкого и председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережения Николая Пашкевича.

* Состоится заседание Совета УСПП по вопросам корпоративной безопасности. Будет анализироваться ситуация с состоянием интеллектуальной собственности на украинских предприятиях и рассматриваться действенные методы обеспечения безопасности промышленников, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. Планируется подписание Соглашения между УСПП и Госслужбой интеллектуальной собственности о сотрудничестве в направлении совершенствования политики государства в сфере интеллектуальной собственности. Участники: президент УСПП Анатолий Кинах, глава Госслужбы интеллектуальной собственности Украины Николай Ковина, президент Европейской арбитражной палаты Геннадий Пампуха и др.

* Возле управления ПАО "АК" Киевводоканал" начнется акция председателей правлений ОСМД, ЖСК Киева против резкого ухудшения отношения ПАО "АК "Киевводоканал" к ОСМД, ЖСК. Вопросы: необходимость заключения договоров с ОСМД, ЖСК в соответствии с Типовым договором о предоставлении услуг по централизованной поставке холодной и горячей воды и водоотводу утвержденным Постановлением КМУ, недопустимость дополнительного начисления холодной воды на подогрев, невыплата 5,5% за осуществление расчетов с населением, составленея отчетности, прекращение практики начислений расходов воды по нормам потребления, а не по счетчикам и др. Организатор - КОО “Асоціація Територіальна громада”.

* Круглый стол на тему: «Чего ожидать от новой Верховной Рады?». Организатор: Институт Горшенина. Вопросы: Вернет ли новая Верховная Рада себе политическое влияние? Оправдает ли Верховная Рада 7-го созыва ожидания избирателей? Будет ли Рада в настоящей конфигурации работоспособной? Готовы ли народные депутаты отказаться от депутатской неприкосновенности и сузить полномочия Президента? Эксперты обсудят результаты исследования Института Горшенина, проведённого среди народных депутатов Украины 6-го созыва. Участники: Анатолий Гиршфельд, народный депутат Украины, Партия регионов; Андрей Пышный, народный депутат Украины, ОО «Батькивщина»; Юрий Левченко, руководитель аналитической службы ВО «Свобода»; Юрий Стець, народный депутат Украины, ОО «Батькивщина»; Игорь жданов, президент Аналитического центра «Открытая политика». Модератор - Владимир Застава, эксперт Института Горшенина.

* Круглый стол на тему: «Кто выиграет от подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС?. Организатор - Институт украинской политики. Участники: Кость Бондаренко, председатель правления, Фонд «Украинская политика», Алексей Полтораков, ученый секретарь, Институт украинской политики; Ян Томбински, глава Представительства ЕС в Украине; Генрик Литвин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украине; Стефан Гуллгрен, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Швеции в Украине; Пятрас Вайтекунас, Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Украине; Ирина Геращенко, народный депутат Украины, Олег Зарубинский, народный депутат Украины; Борис Тарасюк, народный депутат Украины и др.

* 11-30 - в УНИАН состоится круглый стол на тему: «Бюджет-2013 - смертельный приговор для людей, страдающих неизлечимыми болезнями». Участники: Людмила Петренко, председатель Международной диабетической ассоциации Украины, Олег Мусий, президент Всеукраинского врачебного общества; Наталья Воробьева, адвокат медицинского права; Владимир Огрызко - модератор круглого стола, дипломат. Наскоро принятый депутатами государственный бюджет на 2013 год обнажает болевые точки. Так, в бюджете заложено 0 гривен на лечение гепатитов и лишь на 40% профинансировано лечения от СПИДа и туберкулеза, что приведет к смерти 110 000 украинцев уже в следующем году. Также правительство, пренебрегая государственной программой «Сахарный диабет», стимулирует возвращение Министерству здравоохранения право централизованной закупки инсулина для диабетиков. На практике это означает пренебрежение интересами больных, которых лишают права на выбор наиболее подходящего препарата с учетом индивидуальных потребностей (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Начнутся торжественные мероприятия, посвященные чествованию участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Участники: ликвидаторы последствий трагедии, руководители Государственного агентства автомобильных дорог Украины, ПАО «ГАК «Автомобильные дороги Украины» и другие представители дорожной и автомобильной отрасли, (на автодороге Киев-Иванков-Овруч).

* Состоится презентация морепродуктов Норвегии, поставляемых на рынок Украины. Организаторы: ООО «Рыбный мир «Океания» совместно с норвежскими компаниями MARINE HARVEST NORWAY AS, NERGARD AS, норвежским советом экспортеров морепродуктов NORGE, при поддержке посольства Королевства Норвегии. В рамках презентации состоится пресс-коктейль на тему: «Партнерство Норвегии и Украины в поставках морепродуктов» и дегустация блюд из морепродуктов. Участники: Йон Элеведал Фредриксен, посол Королевства Норвегии в Украине; Ола-Ян Холле, старший менеджер по продажам MARINE HARVEST NORWAY AS; Мортен Хермансен, директор группы по продажам и маркетингу NERGARD AS; Трулс Фредриксен, менеджер по продажам NERGARD AS; Ингрид Дахла Скарстейн , менеджер NORGE в Украине; Елена Якименко, владелец сети маркетов «рыбный мир «Океания».

* Ко Дню чествования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС состоится пресс-конференция на тему: «Как и чем сейчас живут ликвидаторы ЧАЭС». Участники: Юрий Андреев, президент Союза Чернобыль Украины Владимир Березин, председатель исполнительного комитета Союза Чернобыль Украины.

* При участии председателя КГГА Александра Попова состоится общественное обсуждение Государственного бюджета Украины на 2013 год депутатами Киевсовета, народными депутатами, избранными в ВРУ в одномандатных округах Киева, руководителями профсоюзов бюджетной сферы и другими представителями территориальной общины города. Будет обсуждаться ситуация с городским бюджетом, сложившаяся в связи с утверждения проекта главного финансового документа страны, будут представлены предложения о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» в части, касающейся столицы.

* 15-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "В День ликвидатора - протестом по власти". Работники зоны отчуждения - члены Атомпрофсоюза Украины проведут под стенами Кабинета министров Украины и Министерства социальной политики Украины акцию протеста против бездействия Минсоцполитики по решению проблемы при оформлении льготных пенсий работникам предприятий, учреждений и организаций зоны отчуждения. О требованиях организаторов акции и последующих действиях митингующих будет сообщено во время пресс-конференции при участии представителя Атомпрофсоюза в Чернобыльской объединенной организации Николая Тетерина и др.. (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: 098-413-99-62, 097-425-51-31, (044) 234-20-80. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям

* Состоится пресс-конференция начальника порта «Южный» Александра Лагоши, которая состоится 14 декабря в порту «Южный». Вопросы: подведение итогов работы предприятия в 2012 году; пополнение технического парка и портового флота, презентация нового маневрового локомотива и новоприобретенного буксира; презентация программы дноуглубления акватории, утвержденной Кабинетом Министров Украины; стратегические планы порта на 2013 год. Также в программе демонстрация работы нового локомотива на комплексе вагоноопрокидывателя и показательные ходовые испытания нового буксира.

