ВР образовала 27 комитетов и спецкомиссию по вопросам приватизации

Верховная Рада приняла постановление, которым утверждено, что в парламенте будет 27 комитетов и специальная контрольная комиссия ВР по вопросам приватизации.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 238 народных депутатов из 254, зарегистрированных в сессионном зале.

В то же время, парламент не голосовал за вопросы, за которые будут отвечать эти комитеты, и за персональный состав.

В соответствии с постановлением, образованы такие комитеты:

Комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений;

Комитет по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией;

Комитет по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики;

Комитет по вопросам бюджета;

Комитет по вопросам государственного строительства и местного самоуправления;

Комитет по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы;

Комитет по вопросам экономической политики;

Комитет по вопросам европейской интеграции;

Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности;

Комитет по иностранным делам;

Комитет по вопросам культуры и духовности;

Комитет по вопросам науки и образования;

Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны;

Комитет по вопросам здравоохранения;

Комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности;

Комитет по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов;

Комитет по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений;

Комитет по вопросам правовой политики;

Комитет по вопросам верховенства права и правосудия;

Комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства;

Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Украины;

Комитет по вопросам свободы слова и информации;

Комитет по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма;

Комитет по вопросам социальной политики и труда;

Комитет по вопросам транспорта и связи;

Комитет по вопросам финансов и банковской деятельности;

Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики.