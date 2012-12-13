ВР образовала 27 комитетов и спецкомиссию по вопросам приватизации
Верховная Рада приняла постановление, которым утверждено, что в парламенте будет 27 комитетов и специальная контрольная комиссия ВР по вопросам приватизации.
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 238 народных депутатов из 254, зарегистрированных в сессионном зале.
В то же время, парламент не голосовал за вопросы, за которые будут отвечать эти комитеты, и за персональный состав.
В соответствии с постановлением, образованы такие комитеты:
Комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений;
Комитет по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией;
Комитет по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики;
Комитет по вопросам бюджета;
Комитет по вопросам государственного строительства и местного самоуправления;
Комитет по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы;
Комитет по вопросам экономической политики;
Комитет по вопросам европейской интеграции;
Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности;
Комитет по иностранным делам;
Комитет по вопросам культуры и духовности;
Комитет по вопросам науки и образования;
Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны;
Комитет по вопросам здравоохранения;
Комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности;
Комитет по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов;
Комитет по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений;
Комитет по вопросам правовой политики;
Комитет по вопросам верховенства права и правосудия;
Комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства;
Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Украины;
Комитет по вопросам свободы слова и информации;
Комитет по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма;
Комитет по вопросам социальной политики и труда;
Комитет по вопросам транспорта и связи;
Комитет по вопросам финансов и банковской деятельности;
Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики.