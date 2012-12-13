Президент Польши и братья Кличко возглавили рейтинг лоббистов Украины в мире

Президент Республики Польша Бронислав Коморовский, братья Виталий и Владимир Кличко, а также экс-президент Польши Александр Квасневский заняли первые места в рейтинге Топ-10 лоббистов Украины в мире.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции первый заместитель директора Института мировой политики Сергей Солодкий.

В Топ-10 лоббистов Украины в мире также попали меценат, основатель международной инвестиционно-консалтинговой группы Виктор Пинчук, комиссар Еврокомиссии по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле, министр иностранных дел Швеции Кард Бильдт, председатель партии «Батьківщина», бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, государственный секретарь США Хиллари Клинтон, президент Литовской Республики Даля Грибаускайте, депутат Европейского парламента, руководитель делегации ЕП в комитете парламентского сотрудничества Украина-ЕС Павел Коваль.

Все было опрошено 54 эксперта, как из Украины, так и из других стран. Это, в частности, бывший министр иностранных дел Украины Анатолий Зленко, посол Украины в США Олег Шамшур (2005-2010 гг.), бывший содокладчик Мониторингового комитета ПАСЕ в Украине Ханне Северинсен.

Критериями оценивания лоббистов были: постоянное привлечение к украинской тематике на международном уровне, промоушен Украины с международных трибун, постоянное содействие европейской интеграции Украины.

Как отметила на пресс-конференции директор Института мировой политики Алена Гетьманчук, особенностью нынешнего опроса был тот факт, что у достаточно большого количества экспертов возникли серьезные трудности с определением нынешней десятки: если одни отмечали, что Украина за последний год потеряла своей внутренней политикой всех своих лоббистов, то другие обращали внимание на то, что Украина загнала себя в такие дебри международного невосприятия, что ни один лоббист ее не спасет.