ТОП-10 (13 декабря)

Обсуждать пересмотр пошлин с Украиной согласились около 30 членов ВТО

США хотят увеличить поставки газа в Европу для снижения ее зависимости от России

Европарламент призвал официальный Киев освободить Тимошенко и Луценко

Председателем Верховной Рады Украины избран один из основателей Партии регионов

Янукович: Украина будет присоединяться к правилам ТС и развивать отношения с ЕС

Украина заплатит 330 тыс. долл. американской компании за улучшение имиджа «LNG-терминала»

Министры еврозоны выделили Греции новый транш помощи - более 34 млрд евро

МВФ подтвердил приезд миссии в Украину во второй половине января

Янукович подписал указ о назначении Азарова премьер-министром

НБУ считает ставку сбора с продажи валюты на уровне 10% оптимальной

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Обсуждать пересмотр пошлин с Украиной согласились около 30 членов ВТО

Около 30-ти членов Всемирной торговой организации согласились проводить переговоры с Украиной по пересмотру размера действующих пошлин при взаимной торговле.

Об этом УНИАН сообщил правительственный уполномоченный по вопросам евроинтеграции Валерий Пятницкий.

«От более 20 стран уже пришли подтверждения о согласии проводить переговоры. Эти подтверждения еще поступают. Всего будет около 30 стран, с которыми мы такие переговоры будем проводить. Я думаю, что большинство тех, кого это касается, захотят провести консультации или переговоры», - сказал В.Пятницкий.

Он сообщил, что среди стран, согласившихся на переговоры - США, Канада, Бразилия, Австралия, Турция, Норвегия, Мексика, Уругвай, Китай, Япония, Корея и ЕС (согласие в целом от ЕС).

В.Пятницкий также уточнил, что непосредственно переговоры будут проходить в течение 2 месяцев, однако в случае необходимости они могут быть продолжены.

«Переговоры будут проводиться столько, сколько необходимо, но как минимум - 2 месяца. С некоторыми странами есть одна-две переговорные позиции, и переговоры можно провести в срок, а с некоторыми странами таких позиций достаточно много. Возможно, придется продолжить переговоры», - сказал В.Пятницкий.

Как сообщал УНИАН, Украина 12 сентября обратилась в ВТО с информацией о намерении повысить импортные пошлины на 371 товарную линию. В течение 3-х месяцев члены ВТО могли подтвердить свою заинтересованность в проведении таких переговоров, и в течение 2-х месяцев эти переговоры должны быть проведены.

Обращение Украины вызвало обеспокоенность Европейской комиссии, поскольку может значительно повлиять на общий экспорт товаров из ЕС в Украину, который составляет почти 2 млрд евро в год. Также такие действия Украины, по мнению представителей ЕК, не соотносятся с намерениями заключить соглашение о зоне свободной торговли с ЕС.

Кроме того, по мнению экспертов, а также представителей Госдепа США, такой шаг Украины может свидетельствовать о подготовке к вступлению в Таможенный союз.

29 ноября страны – участники Совета ВТО по торговле товарами, включая США, государства ЕС и Китай, призвали Украину отозвать свою заявку на пересмотр тарифов. В ответ Украина заявила, что не намерена отзывать заявку, поскольку она подана в соответствии с правилами ВТО (ст. XXVIII ГАТТ-94)

Справка УНИАН. Украина стала полноправным 152-м членом Всемирной торговой организации 16 мая 2008 года.

Через три года после обретения членства в ВТО страны могут в течение еще 3-х лет изменять условия, принятые при подписании соглашения о членстве в этой организации.

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США хотят увеличить поставки газа в Европу для снижения ее зависимости от России

США намерены поддержать союзников по блоку НАТО в Европе в преодолении их зависимости от российского газа. Соответствующий законопроект, снимающий ограничения на поставки американского сжиженного природного газа в Европу и призванный усилить конкуренцию на европейских энергетических рынках, представил в среду, 12 декабря, замглавы международного комитета сената республиканец Ричард Лугар, в конце декабря покидающий палату, передает ПРАЙМ.

"Возможность экспорта газа в США поможет устранить рычаги влияния России на зависящих от поставок газа союзников по НАТО... Администрация США должна в большей степени поддерживать диверсификацию путей поставок газа, в том числе конкурентоспособность стратегически важных трубопроводов, идущих в Европу из Средней Азии", - заявил Лугар, подтвердив уверенность в том, что США смогут без особых для себя проблем в условиях роста добычи газа направить часть своего топлива европейским партнерам.

Вместе с тем, закон, если конгресс утвердит его, будет носить в большей своей части характер резолюции. Тем не менее, сам Лугар считает, что отказ от такой поддержки союзников по НАТО сделает их полностью зависимыми от России. По его мнению, власти США должны также пересмотреть свою политику в Средней Азии и активизировать работу в регионе.

Сейчас США заявляют о существенном росте добычи газа и увеличивают прогнозы по добыче топлива. При этом Вашингтон активно работает над развитием технологий по добыче сланцевого газа. Как сообщают американские СМИ, резкий рост добычи и экспорта американского газа ожидается в 2014-2015 годах.

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Европарламент призвал официальный Киев освободить Тимошенко и Луценко

Страсбург. Европарламент призвал официальный Киев найти решение по делу бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и освободить ее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в принятой сегодня на сессии Европарламента в Страсбурге резолюции относительно ситуации в Украине.

Документ был поддержан большинством голосов. Голосование проводилось путем поднятия рук.

“(Европарламент) делает сильный призыв к украинской власти: найти, вместе с представителями Европарламента Александром Квасневским и Пэтом Коксом, обоснованное и справедливое решение по делу Тимошенко; призывает украинское правительство уважать и выполнить окончательные решения Европейского суда по правам человека относительно дел Юлии Тимошенко и Юрия Луценко”, - говорится в пункте 11 резолюции.

Кроме того, депутаты призвали украинскую власть положить конец выборочному применению правосудия в Украине на всех уровнях и создать равные условия для участия оппозиционных партий в политической жизни страны.

“(Европарламент) призывает власть в этом контексте освободить и реабилитировать оппонентов, которые преследуются политически, в том числе Юлию Тимошенко, Юрия Луценко и других”, - написано в резолюции.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря в Европарламенте состоялись дебаты относительно ситуации в Украине, во время которых депутаты высказались за подписание Соглашения об ассоциации с Украиной после того, как Киев продемонстрирует прогресс в ряде реформ.

10 декабря Совет иностранных дел ЕС одобрил заключения относительно сотрудничества с Украиной, в которых также заявил о готовности подписать Соглашение об ассоциации с Украиной на саммите “Восточного партнерства” в ноябре 2013 года в Вильнюсе, если Киев продемонстрирует прогресс в реформе законодательства о выборах, судебной и конституционной реформе, реформе управления государственными финансами и борьбе с коррупцией.

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Председателем Верховной Рады Украины избран один из основателей Партии регионов

Председателем Верховной Рады Украины VII созыва избран Владимир Рыбак.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 250 из 424 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовали в полном составе фракции «Батькивщина», Удар и «Свобода».

«За» проголосовали 207 народных депутатов из фракции Партии регионов, 32 из КПУ и 11 внефракционных.

Председательствующий на заседании парламента Александр Єфремов отметил, что он выполнил свою миссию и пригласил В.Рыбака в президиум парламента.

В.Рыбак занял место в президиуме. Все члены временного президиума парламента покинули места в президиуме. В.Рыбаку работники аппарата ВР вручили большой букет роз.

Спикером Верховной Рады VI созыва был Владимир Литвин.

Справка УНИАН. В.Рыбак родился 3 октября 1946 года в Донецке. Окончил Ясиноватский строительный техникум, Донецкий государственный университет (экономический факультет).

В.Рыбак начинал трудовую деятельность с руководящих должностей в разных строительных организациях. С 1976 по 1988 гг. - "на советской и партийной работе". В 1988-1992 годах был председателем райсовета и исполкома Киевского района Донецка. Еще год проработал первым заместителем донецкого мэра, после чего - до 2002 года - был председателем горсовета и горисполкома Донецка.

В.Рыбак - один из основателей Партии регионов. В октябре 1997 года на учредительном съезде Рыбак был избран лидером вновь созданной Партии регионального возрождения Украины (ПРВУ). В ноябре 2000-го на объединительном съезде пяти партий - Партии Труда, Партии Солидарности Украины, Политической партии За красивую Украину, Всеукраинской партии пенсионеров и ПРВУ Рыбака избрали сопредседателем Партии регионального возрождения Трудовая солидарность Украины, которая в марте 2001-го была переименована в Партию регионов. Занимал пост заместителя главы партии Виктора Януковича.

Сейчас является заместителем председателя партии.

В.Рыбак - народный депутат Украины ІІІ, ІV, V, VI и VIІ созывов.

Также с августа 2006-го по март 2007-го работал вице-премьер-министром - министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины. С марта по декабрь 2007-го - вице-премьер-министром.

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Янукович: Украина будет присоединяться к правилам ТС и развивать отношения с ЕС

Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что Украина постепенно будет присоединяться к правилам Таможенного союза Беларуси, Казахстана и РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил в своем видеообращении, которое было продемонстрировано в сессионном зале Верховной Рады Украины.

«Мы будем постепенно присоединяться к правилам Таможенного союза, ведь там сосредоточен огромный рынок для украинских товаров», - сказал В.Янукович.

Президент отметил, что будет сделано все, чтобы со странами Таможенного союза Украина имела гармоничные отношения не только в экономической, но и в гуманитарной, научной и социальной сферах.

В то же время В.Янукович выразил надежду, что в 2013 году будут решены все проблемные вопросы с ЕС.

«Верю в то, что 2013 год станет годом положительных решений всех вопросов с Европейским Союзом», - сказал Президент.

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Украина заплатит 330 тыс. долл. американской компании за улучшение имиджа «LNG-терминала»

Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины (Госинвестиций) заплатит американской компании «APCO Worldwide Іnc.» 330 тыс. долларов за помощь по улучшению имиджа проекта «LNG-терминал».

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, американская компания будет оказывать Госинвестиций помощь по внутренним или внешним связям с целью улучшения имиджа и предоставления потенциальным инвесторам информации об условиях реализации национального проекта «LNG-терминал».

Дата акцепта — 12 декабря 2012 года.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Украина подписала с компаниями Excelerate Energy LLC (США) и Gas Natural Fenosa (Испания) соглашение о сотрудничестве по реализации национального проекта «LNG-терминал».

Как уточнил тогда журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко, у компании Excelerate Energy LLC планировалось арендовать плавучий завод по регазификации сжиженного газа, а компания Gas Natural Fenosa (Испания) должна была выступить инвестором реализации проекта.

Однако через несколько часов после подписания договоров компания Gas Natural Fenosa опровергла свое участие в проекте, заявляя, что подписант соглашения с испанской стороны не является представителем компании.

При этом сам подписант – Джорди Бонвеи – позднее в комментарии УНИАН признал, что действительно не имел полномочий подписывать какие-либо соглашения от имени компании.

Председатель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив заявил о готовности уйти в отставку, если это поможет убрать все барьеры в реализации проекта строительства в Украине LNG-терминала.

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал».

Кабинет министров на заседании 8 августа утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по принятию сжиженного природного газа («LNG-терминал»).

Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году.

Приблизительная стоимость строительства LNG-терминала составляет 846 млн евро. Доля Украины в проекте будет составлять 25%+1 акция.

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Министры еврозоны выделили Греции новый транш помощи - более 34 млрд евро

Министры финансов ЕС на встрече в Брюсселе в четверг, 13 декабря, согласовали новый транш помощи Греции. По информации ВВС, эта страна в ближайшие дни получит более 34 млрд евро, а в будущем может рассчитывать еще на 15 млрд евро.

В частности, председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер заявил, что, Греция возвращается на стабильный путь. Стране удалось выкупить государственные облигации и уменьшить государственный долг, как того требовали иностранные кредиторы.

Как сообщал УНИАН, парламент Греции 8 ноября т.г. принял бюджетную программу на 2013-2016 гг., которая предусматривает сокращение расходов на 13,5 миллиарда евро в обмен на очередной 31,5-миллиардный транш кредитов ЕС и МВФ. Закон был принят на фоне стотысячной демонстрации протеста и сопровождавших ее массовых беспорядков перед зданием парламента страны.

Позже страны еврозоны и Международный валютный фонд договорились о сокращении госдолга Греции до 124% ВВП к 2020 году против прежних 117,5-120% ВВП. А в начале декабря т.г. Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза одобрил новые договоренности по Греции, согласно которым страна должна довести дефицит бюджета до уровня ниже 3% ВВП в 2016 году.

Между тем, международное рейтинговое агентство Standard & Poor's объявило 6 декабря о понижении долгосрочного рейтинга Греции до выборочного дефолта. Таким образом, рейтинг снижен с уровня ССС до CD.

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МВФ подтвердил приезд миссии в Украину во второй половине января

Международный валютный фонд подтвердил запланированный визит миссии Фонда в Украину во второй половине января. Об этом заявил директор департамента международных отношений МВФ Джерри Райс.

«Миссия Фонда была перенесена с декабря на вторую половину января, и мы сообщали об этом на своем веб-сайте. Детали дальнейшего сотрудничества и программы будут обсуждаться во время визита миссии во второй половине января», - сказал Д.Райс.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд переносит визит миссии, запланированный на 7-17 декабря, на вторую половину января 2013 года. Вместе с тем, в конце ноября глава представительства МВФ в Украине Макс Альер сообщил, что миссия МВФ прибудет в Украину 7 декабря по просьбе властей, во главе с руководителем миссии Кристофером Джарвисом. При этом накануне директор департамента МВФ по международным делам не называл дату приезда миссии МВФ в Украину, поскольку, по его словам, Фонд не получал приглашений от украинской стороны.

Справка УНИАН. В 2010 году Украина и МВФ одобрили программу сотрудничества stand-by общим объемом 15,5 млрд долл. с целью реализации реформ в Украине. Летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл. После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

По мнению экспертов международного рейтингового агентства Fitch Rating, в случае если Украина в 2013 году не будет иметь возможности получить финансирование со стороны Международного валютного фонда (МВФ), существует риск дальнейшего сокращения резервов НБУ и неконтролируемой девальвации гривни, что может привести к дальнейшему понижению рейтингов.

7 декабря Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s снизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте до уровня «B» c «В+», прогноз «негативный». Вслед за ним суверенные рейтинги были понижены рейтинговым агентством Moody’s. Затем были снижены рейтинги Киева, Харькова, Ивано-Франковска, Днепропетровска и Крыма, а также ряда предприятий, в частности, холдинга «Метинвест», горнорудной компании Ferrexpo, 11 украинских банков и одной лизинговой компании.

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Янукович подписал указ о назначении Азарова премьер-министром

Президент Украины Виктор Янукович подписал указ о назначении Николая Азарова премьер-министром Украины.

Подписание указа состоялось в присутствии председателя Верховной Рады Украины Владимира Рыбака и Н.Азарова, сообщает пресс-служба Президента.

В.Янукович поздравил Н.Азарова с избранием на должность премьер-министра.

Н.Азаров поблагодарил главу государства за выявленное доверие.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря Президент внес на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру Н.Азарова на должность премьер-министра.

Сегодня, 13 декабря, Верховная Рада дала согласие на назначение Н.Азарова на эту должность.

За это решение проголосовали 252 народных депутата из 401 зарегистрированного в сессионном зале. Не голосовали в полном составе фракции «Батькивщина», «УДАР» и «Свобода». За кандидатуру Н.Азарова проголосовали 208 народных депутатов из фракции Партии регионов, 32 – из фракции КПУ и 12 внефракционных.

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НБУ считает ставку сбора с продажи валюты на уровне 10% оптимальной

Национальный банк Украины (НБУ) считает, что ставка сбора в Пенсионный фонд Украины с продажи иностранной валюты на уровне 10% является оптимальной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава комитета НБУ по предотвращению недобросовестных валютных операций Юрий Горшков на пресс-конференции в четверг.

«Первоначально предлагаемые 15% (ставка сбора в ПФ с продажи валюты – УНИАН) - это было слишком много, люди стали переживать из-за такой большой ставки. Мы пошли на снижение, так как понимаем, что экономическая целесообразность будет и от 10%. Причем 10% является даже более равновесной цифрой, нежели 15%», - сказал Ю.Горшков.

При этом он в очередной раз отметил целесообразность введения сбора с продажи валюты для борьбы со спекулянтами.

По словам Ю.Горшкова, на сегодня некоторые «псевдоэксперты», прогнозируя существенную девальвацию национальной валюты, манипулируют настроениями населения, зарабатывая на колебаниях курса.

«Основная цель, которая ставится этим законопроектом (законопроектом, предусматривающим введение сбора с продажи валюты - УНИАН) - это пресечь спекулятивные операции», - отметил Ю.Горшков.

При этом он подчеркнул, что «по простым гражданам этот законопроект никак не ударит».

Ю.Горшков считает, что введение сбора вместе с рядом других мер Национального банка позволит исключить спекуляции на валютном рынке.

«В совокупности с другими инициативами, которые сейчас рассматривает Национальный банк, мы рассчитываем на то, что сможем полностью вычленить недобросовестную спекулятивную составляющую из украинского валютного рынка. И тогда курс гривни к другим валютам будет отображать реальную экономическую ситуацию», - говорит Ю.Горшков

В свою очередь президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко отметил, что по уровню долларизации экономики Украина уже «умудрилась» обогнать Россию, что не является положительным моментом, при этом объем валюты в обращении за последние 3-4 года увеличился более чем вдвое и составляет около 80 млрд долл. (в долларовом эквиваленте — УНИАН).

«Получилось, что мы до такой степени полюбили доллары, что даже действительно тяжело сказать, любят ли их так в Соединенных Штатах Америки, как любим их мы. И вот этот перекос приносит нам большие проблемы», - отметил А.Охрименко

Так, он подчеркнул, что объемы покупки иностранной валюты в Украине негативно отразились на состоянии платежного баланса страны.

«Мы так заигрались с валютой, что сами делаем дефицит платежного баланса не потому, что мировая экономика рушится, а потому, что есть ненормальная скупка валюты, которая ухудшает платежный баланс», - подчеркнул А.Охрименко.

По его мнению, сбор с продажи валюты нужно было вводить намного раньше, возможно тогда бы удалось избежать такой тотальной долларизации украинской экономики.

По мнению руководителя аналитического подразделения группы «Инвестиционный капитал Украина» (ICU) Александра Вальчишена, украинский финансовый рынок рано или поздно перейдет на более гибкое курсообразование.

«В среднесрочной перспективе я думаю, что финансовый рынок в Украине перейдет к более гибкому обменному курсу и уйдет от текущей практики привязки гривни к доллару США», - говорит он.

В то же время он считает, что прогнозы относительно девальвации гривни до уровня 10-12 грн/долл. в 2013 году не имеют под собой оснований.

«При той внешней составляющей, которая ожидается на 2013 год, прогнозы о том, что курс гривни будет 12 грн/долл., не имеют фундаментальной основы. И если гривня как валюта будет более гибкой, рынок сам найдет ее равновесное значение и, по моему мнению, это равновесное значение будет сильнее, чем 10-12 грн/долл.», - говорит А.Вальчишен.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта, которыми предлагается ввести сборы в Пенсионный фонд с операций по продаже наличной иностранной валюты как с физических, так и с юридических лиц.Законопроектом №11470-1, автором которого является народный депутат Андрей Павловский, предлагается ввести 15% пенсионный сбор с операций по продаже наличной валюты

Также в парламенте зарегистрирован законопроект №11470 о введении 10% сбора в Пенсионный фонд Украины с суммы операций по продаже наличной иностранной валюты физическими лицами. Автором документа является народный депутат Валерий Шаманов.

Напомним, 19 ноября законопроект о введении пенсионного сбора с операций по продаже наличной валюты с физических лиц уже был зарегистрирован в Верховной Раде. Тогда предлагалось установить ставку сбора на уровне 15%. Однако, документ не выносился на рассмотрение в сессионный зал, так как его автор народный депутат Виталий Хомутынник отозвал законопроект.

Ранее лидер парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов дал понять, что в Верховной Раде нет голосов для принятия решения о введении пенсионного сбора на операции с продажи валюты.

О негативных последствиях в случае введения такого сбора также высказались Сергей Тигипко и Петр Порошенко.

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