Новым главой ВТО станет не европеец

Новым руководителем Всемирной торговой организации после француза Паскаля Лами, чей мандат на этом посту заканчивается 31 августа 2013 года, не станет представитель Европы, считает еврокомиссар по торговле Карель де Гюхт.

"Он, безусловно, будет не из Европы", - сказал он на пресс-конференции в Женеве после встречи с П.Лами.

Справка УНИАН. Всемирная торговая организация (ВТО) - международная организация, созданная с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. ВТО является правопреемницей действовавшего с 1947 года Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ).

Глава ВТО назначается Генеральным советом, куда входят представители всех стран организации.

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