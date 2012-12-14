ДАЙДЖЕСТ СМИ за 14 декабря

Экономические матер иалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Суд над Тимошенко дал трещину — зарубежные СМИ (обзор)» пишет: драки в Раде не смогли отвлечь внимание зарубежной прессы от публикации отчета американских юристов по суду над Юлией Тимошенко…

http://delo.ua/ukraine/sud-nad-timoshenko-dal-treschinu-zarubezhnye-smi-obzor-192430/

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«Дело» в публикации «Россия становится для украинцев настоящей заграницей» пишет: сооружая пограничные барьеры с Киевом, Москва поможет ему снять их на границе с ЕС…

http://delo.ua/ukraine/rossija-stanovitsja-dlja-ukraincev-nastojaschej-zagranicej-smi-192438/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Все рады», в котором пишет: Верховная Рада избрала руководство парламента, а также премьер-министра. Впервые в истории Украины все ключевые посты в государстве заняли представители Партии регионов. Новым председателем ВР стал первый заместитель главы партии Владимир Рыбак, а пост премьер-министра достался ее руководителю - Николаю Азарову. Судя по его программному выступлению, новое правительство собирается работать не менее пяти лет…

http://www.kommersant.ua/doc/2089288

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Банки отучатся быть щедрыми», в котором пишет: в Нацбанке намерены ограничить кредитные учреждения в возможности привлекать дорогие средства населения. Банки, устанавливающие чрезвычайно высокие ставки по депозитам, увеличат отчисления в Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Эта инициатива логична, поскольку средняя стоимость привлечения ресурсов у граждан уже приблизилась к 20% годовых, говорят участники рынка, но просят применять к банкам индивидуальный подход…

http://www.kommersant.ua/doc/2089646

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«Сегодня» в публикации «Порошенко может стать мэром Киева» пишет: ходят слухи, что власти подумывают о том, чтобы сделать ставку на выборах не на главу КГГА Александра Попова. В частности, называлась кандидатура «шоколадного короля» Петра Порошенко…

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/Poroshenko-mozhet-stat-merom-Kieva.html

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Также «Сегодня» в публикации «В Украине торгуют секретами из соцсетей» пишет: детективы за 5000 грн обещают узнать все о виртуальных друзьях. Милиция заявляет, что это - обман…

http://www.segodnya.ua/ukraine/V-Ukraine-torguyut-sekretami-iz-socsetey-.html

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «В Госдуме обсудят создание «списка Таргамадзе» пишет: депутаты предлагают МИДу РФ расширить перечень невъездных граждан других государств…

http://izvestia.ru/news/541528

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Также «Известия» в публикации «Табачные войны» пишут: 14 декабря в первом чтении депутаты планируют рассмотреть скандальный «антитабачный закон». Издание выяснило, кто из чиновников и бизнесменов входит в табачное лобби…

http://izvestia.ru/news/541509

(УНИАН)