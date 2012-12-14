КПУ начала подготовку к референдуму по вступлению Украины в Таможенный союз - Симоненко

КПУ начинает организационную подготовку к проведению референдума по вступлению Украины в Таможенный союз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер парламентской фракции КПУ и лидер партии Петр Симоненко сообщил 14 декабря на пресс-конференции в Киеве.

«У нас завтра состоится пленум Центрального комитета партии о политических результатах избирательной кампании, и завтра мы будем обсуждать предварительно: зимний период – это подготовка и принятие политических решений, а весенне-летний – это уже сбор подписей», - сказал П.Симоненко.

По его мнению, на референдум необходимо вынести два вопроса, касающихся возможного присоединения Украины либо к Таможенному союзу, либо к Европейскому Союзу.

«Народ Украины должен определить, что для него выгодно. Я убежден, что мы сегодня должны внести на референдум вопрос о том, что выгоднее для Украины – Таможенный союз или Евросоюз. Это должны решить наши граждане», - подчеркнул П.Симоненко.

Он пояснил необходимость вынесения на первый референдум таких вопросов в связи с существующими в украинском обществе различными точками зрения на пути интеграции Украины.

«Различные политики, спекулируя на этом, пытаются поляризовать ситуацию, а это не защита тех, кто выбор какой для себя определил, а это конфронтационная составляющая общества», - пояснил лидер коммунистов.

По его словам, главными экономическими аргументами за присоединение Украины к Таможенному союзу являются потенциальное увеличение на 60% экспорта украинских товаров, ежегодная экономия от 3 до 8 млрд долларов на ценах на нефть и газ, восстановление кооперационных связей и так далее.

«Прямой выигрыш сегодня от вступления Украины в Таможенный союз составляет 6,5-9 млрд долларов в год. Это решение проблем пенсионного обеспечения, это спокойная старость 13,8 млн граждан Украины. Я считаю, что это стоит того, чтобы мы взвесили все аргументы «за» и «против» и приняли очень важное в политическом отношении решение для народа Украины», - подчеркнул П.Симоненко.

По его мнению, вступление в Таможенный союз также позволит увеличить наполняемость государственного бюджета, создать новые рабочие места и выполнить социальные программы в полном объеме.

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