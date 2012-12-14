Путин поедет в Брюссель на саммит Россия – ЕС

Москва. 21 декабря Президент России Владимир Путин посетит с рабочим визитом Брюссель, где примет участие в 30-й встрече на высшем уровне Россия – Европейский Союз.

Как сообщили УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля, делегацию ЕС на саммите возглавят Председатель Европейского совета Герман Ван Ромпей и Председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу.

В ходе мероприятия планируется обсудить весь спектр двусторонних отношений, включая состояние торгово-экономического сотрудничества, взаимодействие в сфере энергетики, развитие инициативы «Партнёрство для модернизации». Среди других главных тем - перспективы введения безвизового режима взаимных краткосрочных поездок граждан России и ЕС, ситуация вокруг переговорного процесса по новому базовому соглашению, а также приоритеты российского председательства в «Группе двадцати». Как предполагается, стороны «сверят часы» и по ряду международных и региональных вопросов.