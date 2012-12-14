Хорошковский подал в отставку, так как считает, что Азаров не способен проводить реформы
14:16, 14 декабря 2012Разное
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Валерий Хорошковский
Первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский подал Президенту Украины заявление об отставке в связи с несогласием относительно повторного назначения Николая Азарова на должность Премьер-министра Украины.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службы первого вице-премьера.
В.Хорошковский считает данную кандидатуру неспособной проводить экономические реформы и защищать стратегический курс нашего государства на евроинтеграцию.
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