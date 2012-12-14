Хорошковский подал в отставку. Считает, что Азаров - не реформатор и не евроинтегратор

Валерий Хорошковский подал Президенту Украины заявление об отставке с должности первого вице-премьер-министра Украины в связи с несогласием с повторным назначением Николая Азарова на должность премьер-министра Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе В.Хорошковского, он считает данную кандидатуру «неспособной проводить экономические реформы и защищать стратегический курс нашего государства на евроинтеграцию».

Напомним, Верховная Рада 13 декабря дала согласие на назначение Николая Азарова премьер-министром Украины. За это решение проголосовали 252 народных депутата из 401, зарегистрированного в сессионном зале. Не голосовали в полном составе фракции «Батьківщина», «УДАР» и «Свобода».

Президент Украины Виктор Янукович в тот же день в присутствии председателя Верховной Рады Владимира Рыбака и Н.Азарова подписал указ о назначении Николая Азарова премьер-министром.

*** Валерий Хорошковский в 2009 году был назначен заместителем главы Службы безопасности Украины и одновременно уволен премьер-министром Юлией Тимошенко с должности председателя Государственной таможенной службы. 11 марта 2010-го - глава СБУ. 18 февраля 2012 года Президент Виктор Янукович назначил Хорошковского министром финансов, 22 февраля - первым вице-премьером.