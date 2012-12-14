МИД: подписав Соглашение об ассоциации с ЕС, будем искать модель взаимодействия с ТС

Директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин считает, что, подписав Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, Украина будет искать приемлемую модель взаимодействия с Таможенным союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал 14 декабря на заседании круглого стола в Киеве.

«Речь не идет о том, что мы должны вступить в ЕС завтра. У этому не готовы ни Украина, ни ЕС. Но мы должны получить Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли, которая станет якорем, который закрепит нас с Европой. Безусловно, Украина будет обязана искать приемлемую модель взаимодействия и с Таможенным союзом», - сказал он.

О.Волошин также отметил, что Россия не заинтересована в том, чтобы Украина стала членом Европейского Союза. «Национальный интерес России заключается в том, что она должна быть большим государством. Великая держава Российская Федерация невозможна без собственного региона влияния, в том числе и Украины», - сказал он.

«Даже в условиях, если бы мы интегрировались в Африканский союз или любую другую организацию, где доминировал бы Китай или какое-то другое большое государство, это вызывало бы такое же сопротивление со стороны РФ, просто потому, что этот регион россияне считают своим», - добавил он.

О.Волошин также раскритиковал некоторых представителей оппозиции, которые призывают ЕС не подписывать Соглашение об ассоциации с Украиной.

«В сложившихся условиях позиция некоторых представителей так называемых демократических сил, которая сводится к тому, чтобы сугубо из внутренних претензий, которые они имеют к действующей власти, ездить в Брюссель, Лондон, Париж и убеждать не подписывать Соглашение об ассоциации, эта позиция в результате играет на руку тем, кто считает, что наш выбор совершенно в другом», - сказал О.Волошин.

«Они могут рассказывать, какая плохая эта власть, но если у нас есть общий интерес, то должны быть и общие действия», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в одобренных 10 декабря выводах относительно Украины на заседании Совета иностранных дел ЕС говорится о том, что Европейский Союз надеется подписать Соглашение об ассоциации с Украиной на саммите “Восточного партнерства”.

“Совет подтверждает свое обязательство подписать уже парафированное Соглашение об ассоциации, включая глубокую и всестороннюю зону свободной торговли, как только украинская власть продемонстрирует решительные действия и ощутимый прогресс в трех сферах, отмеченных выше (реформы избирательного законодательства, судебная реформа и прогресс в реформах в рамках Повестки дня ассоциации – УНИАН), возможно, на саммита “Восточного партнерства” в Вильнюсе в ноябре 2013 года”, - написано в пункте 6 выводов.