ЛIГА:ЗАКОН представила систему анализа судебных решений «VЕRDICTUM»

Компания «ЛІГА:ЗАКОН» 7 декабря официально объявила о запуске нового продукта системы анализа судебных решений «VERDICTUM». Система анализа «VЕRDICTUM» предоставит юристам, адвокатам и другим игрокам юридического рынка Украины возможность быстро подбирать максимально тождественные решения по одному предмету и обстоятельствам дела при работе с колоссальным объемом документов судебной практики.

В продажу система «VERDICTUM» поступит в феврале 2013 года. До этого времени экспертами проводится ее бета-тестирование и доработка.

На брифинге в пресс-центре «ЛІГАБізнесІнформ» 12 декабря руководство компании заявило о том, что новый продукт стал результатом сотрудничества с ГП «Информационные судебные системы» в рамках информационного развития Единого государственного реестра судебных решений.

На презентации выступили: исполнительный директор компании «ЛІГА:ЗАКОН» Дмитрий Глазунов, директор Департамента информационных ресурсов компании «ЛІГА:ЗАКОН» Ирина Петрушкевич и ІТ-директор Группы компаний «ЛІГА» Сергей Лукьяненко.

Как отметил Дмитрий Глазунов, система анализа судебных решений остро необходима для юридической отрасли. Он сообщил, что новый продукт был задуман в процессе сотрудничества с ГП «Информационные судебные системы» в рамках информационного развития Единого государственного реестра судебных решений (далее – ЕГРСР). «За 6 лет формирования Реестра он достиг отметки 25 миллионов документов, и каждый год его прирост может составлять до 5 миллионов новых судебных решений. При использовании стандартных подходов в работе с такой информацией и стандартных поисковых возможностей время, необходимое юристу для подбора судебной практики, ее анализа, будет только увеличиваться», – считает Д.Глазунов. Он также добавил, что «широким слоям юридической общественности» было предложено поучаствовать в процессе экспертного тестирования продукта, высказать свое мнение, которое учтется при его доработке, а уже в феврале 2013 года на рынок выйдет коммерческий продукт.

В свою очередь, Сергей Лукьяненко остановился на технических моментах, касающихся продукта. «Мы гарантируем ежедневное обновление «VERDICTUM», которое может составлять до 40 тыс. новых документов в день», – сообщил С. Лукьяненко. По его словам, при разработке продукта были использованы мировой опыт и технологии, применяемые такими компаниями, как Apple, ATMT и многие другие.

При этом Ирина Петрушкевич отметила, что при разработке системы была учтена важность разделения решений по признаку материальности и процессуальности. Она считает, что удобство поиска необходимой информации зависит в том числе и от качества судебного решения, которое может быть достаточно условным. «Конечно, мы не вправе исправлять судебные решения, но мы научились учитывать правильный вариант для того, чтобы вы могли найти именно то, что необходимо», – заявила И. Петрушкевич, а также обратила внимание на удобные возможности новой системы по просмотру резолютивной части решений и опцию быстрого поиска подобных решений.

В системе анализа «VERDICTUM» заложены специальные поисково-аналитические алгоритмы и инструменты обработки, анализа и классификации текстов. Благодаря им появится возможность учитывать при поиске и анализе нужных документов существенные ключевые признаки правоотношений и специфическую структуру построения текстов судебных решений. Новые поисковые механизмы позволят анализировать морфологию, синонимию и более общие понятия, учитывать критерии материальности и процессуальности, находить даже те решения, в текстах и реквизитах которых допущены орфографические ошибки.

Гости презентации имели возможность задать интересующие их вопросы по работе с новой системой. В частности, интересовались о порядке взаимодействия с ЕГРСР и о том, является ли он источником решений для системы анализа «VERDICTUM». По окончании брифинга все участники получили сертификаты эксперта системы анализа судебных решений «VERDICTUM».

Первый этап тестирования продлится до 25.12.2012 г., после чего будут собраны мнения, отзывы и пожелания экспертов по новому продукту. Второй этап бета-тестирования запланирован на конец января 2013 года. В продажу система анализа «VERDICTUM» поступит в феврале 2013 года.

Справка:

Компания «ЛІГА:ЗАКОН» более 20 лет занимается правовой поддержкой бизнеса и является лидером по разработке информационно-правовых систем в Украине, наиболее мощных и полных из представленных на рынке. Качество продукта подтверждено международными стандартами ISO 9001-2009. Системы ЛІГА:ЗАКОН установлены во всех судах, налоговых и таможенных службах Украины. Количество пользователей – бухгалтеров, юристов и других специалистов – превышает 160 тыс.

Компания имеет ряд специализированных крупных деловых интернет-проектов, развитую сеть практикумов. Главный правовой портал Украины ligazakon.ua на данный момент объединяет 6 сайтов, в том числе профильный юридический проект ЮРЛИГА и специализированный бухгалтерский сайт БУХГАЛТЕР ПРАВ. Портал ligazakon.ua – самый топовый ресурс в группе «ЗАКОНЫ» рейтинга Bigmir.net.