Анонс на 17 декабря

* Пресс-конференция на тему: «Новые правила регистрации недвижимости: что ожидать после 1 января?». Участники: Александр Рубанов, председатель «Союза специалистов по недвижимости Украины», Анжелика Штукатурова, старший юрист Международная юридической фирмы.

* Пресс-конференция по случаю вступления в силу Закона Украины № 4844, согласно которому с 16 декабря 2012г. полностью запрещается курить в помещениях заведений ресторанного хозяйства и на всех рабочих местах. Участники: Юрий Мирошниченко, народный депутат; Татьяна Бахтеева, народный депутат; Леся Оробец, народный депутат, Сергей Орехов, председатель Госинспекции Украины по вопросам защиты прав потребителей; Алла Григоренко, начальник Управления общественного здоровья МЗ Украины; Николай Полищук, председатель Ассоциации борьбы с инсультом; Тарас Шевченко, директор Института Медиа Права, Андрей Скипальский, председатель правления Регионального центра гражданского представительства «Жизнь»; Анна Гопко, координатор коалиции «За свободную от табачного дыма Украину».

* Состоится брифинг заместителя председателя ГНС в Киевской области Анны Игнатенко на тему: «Внедрение РРО с контрольной лентой в электронной форме».

* Круглый стол на тему: "Бизнесмены и бюрократы: общая стратегия экономического развития - панацея или очередная красивая идея?". Организатор: Клуб «КОЛО». Состоится презентация книги "Концепция экономического развития Украины". Участники: Юрий Ехануров; Владимир Панченко; Юрий Гусев; Владимир Власюк; Виктор Кривенко; Валентин Обштир; Иван Перегинец; Виталий Демьянюк.

* Пресс-конференция на тему: «Каким будет новый Кабмин Азарова?». Организатор - ГолосUA. Участники: председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала, директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

* ДТЭК и Киевэнерго передадут НТУУ «КПИ» оборудование для трех лабораторий. Энергетическое оборудование лабораторий полностью отвечает новейшим технологиям, которые используются в реальных производственных условиях. В пресс-конференции по случаю открытия лабораторий примут участие: директор по управлению персоналом ДТЭК Александр Кучеренко, директор по управлению персоналом Киевэнерго Сергей Геренко, первый проректор НТУ «КПИ» Юрий Якименко, деканы факультетов.После пресс-брифинга все желающие смогут посетить лаборатории, увидеть оборудование в работе, пообщаться со спикерами в неформальной обстановке.

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