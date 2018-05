ТОП-10 (14 декабря)

Немецкие компании могут потеснить «Газпром» на рынке Украины — эксперт

РФ предлагает ЕС исключить газопроводы в обход Украины из Третьего энергопакета

Хозсуд Киева арестовал проданный пакет акций «Уманьгаза»

Правительство Украины в 2013 году должно выплатить около 9 млрд долл. внешнего долга

США призывают Украину продолжить борьбу с Ex.ua и рынком «Петровка»

Прибыль банковской системы в ноябре составила 0,56 млрд грн, с начала года - 4,4 млрд грн

Соглашения с компаниями Shell, Chevron и ExxonMobil подпишут до конца года - Ставицкий

АМК разрешил «Газтеку» приобрести более 25% акций «Ривнегаза»

Банк "Таврика" ввел лимиты на выдачу наличных по картам

Хорошковский подал в отставку. Считает, что Азаров - не реформатор и не евроинтегратор

***

Немецкие компании могут потеснить «Газпром» на рынке Украины — эксперт

Учитывая то, что закон об основах функционирования внутреннего рынка газа позволяет третьим лицам получить доступ к украинской газотранспортной системе, немецкие компании смогут не только поставлять газ в Украину в реверсном режиме, но начать прямые поставки из России.

Об этом в комментарии УНИАН заявил эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.

«Учитывая тот факт, что «Нафтогаз» потерял монопольное положение в поставках импортного газа в Украину, а введение Закона Украины «Об основах функционирования внутреннего рынка газа Украины» позволяет третьим лицам получить доступ к украинской ГТС, вполне ожидаемым будет появление немецких компаний на украинском газовом рынке уже в самое ближайшее время. Причем речь может идти не только о поставках газа в реверсном режиме, но и о прямых поставках с российских месторождений, где немецкие компании занимаются добычей газа совместно с «Газпромом». Помимо этого, Германия может использовать украинскую ГТС для транзита добытого в РФ газа по более дешевому маршруту через украинскую ГТС вместо сверхдорогого «Северного потока», - сказал В.Землянский.

По его мнению, последние события в украинском ТЭК свидетельствуют о начале «тектонических сдвигов» в европейской энергетической платформе. «Не исключено, что в ближайшее время имплементация Украиной положений европейского энергетического законодательства может принципиально изменить архитектуру отечественного газового рынка. «Газпром», исторический поставщик импортного газа в Украину, может потерять не только свое монопольное положение, но и уступить свои позиции немецким нефтегазовым компаниям, активно продвигающим свои интересы в Украине», - отметил эксперт.

По его словам, оживление в украинско-российских взаимоотношениях в газовой сфере, которое наблюдается сейчас, спровоцировано именно изменением позиции Евросоюза относительно Украины.

«Кремль явственно ощутил возможность потери украинского рынка «Газпромом», как за счет снижения доли российского монополиста на украинском рынке, так и в связи с довольно высокой степенью заинтересованности европейских нефтегазовых компаний в либерализированном газовом рынке Украины. В частности, речь идет о серьезной заинтересованности Германии в модернизации украинской ГТС, что идет вразрез с намерениями России максимально нейтрализовать Украину как основную составляющую транзита российского газа в Европу», - сказал В.Землянский.

Он отметил, что подтверждением углубления сотрудничества между Украиной и Германией в газовой сфере можно считать подписание в конце текущего года соглашения между ДК «Укртрансгаз» и Deutsche Bank AG об открытии кредитной линии в размере 53,5 млн евро для модернизации компрессорной станции «Бар» магистрального газопровода «Союз».

Как сообщал УНИАН, с 1 ноября текущего года "Нафтогаз Украины" начал импорт газа, закупаемого у трейдера - немецкой компании RWE и поставляемого по реверсной схеме в Украину через Польшу.

В 2013 году Украина планирует импортировать по реверсной схеме из Европы 5 млрд куб. м газа и сократить его закупки из РФ до 20 млрд куб. м.

По информации министра энергетики и угольной промышленности Юрия Бойко, в 2013 году поставки могут осуществляться через Венгрию.

***

РФ предлагает ЕС исключить газопроводы в обход Украины из Третьего энергопакета

Россия предлагает Европейскому Союзу исключить газопроводы в обход Украины – «Северный поток» и «Южный поток» – из зоны действия норм Третьего энергетического пакета.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в пятницу на пресс-конференции в Москве.

«На наш взгляд, эта проблема может быть решена путем подписания наднационального соглашения между Россией и ЕС о так называемых трансграничных проектах», – сказал А.Новак.

По его словам, такое соглашение направлено в Еврокомиссию в начале года, но пока ответа не было.

«Мы рассчитываем, что этот документ рассматривается, и он должен стать основой для решения вопросов, связанными с исключениями норм Третьего энергопакета по реализации таких крупных инфраструктурных проектов, как «Южный поток» и «Северный поток», – сказал он.

По словам А.Новака, Россия передаст свои модифицированные предложения по этому вопросу во время проведения саммита в Брюсселе 21 декабря с участием президента РФ.

Он уточнил, что в новом соглашении РФ предлагает не распространять нормы Третьего энергопакета также на отводы «Северного потока» – газопроводы OPAL и NEL.

Министр энергетики РФ подчеркнул, что изменения европейского законодательства, которые нашли отображение в Третьем энергопакете, не учитывают межправительственных соглашений и правовых механизмов между поставщиками энергоресурсов и их потребителями.

Справка УНИАН. Третий энергетический пакет, предложенный Еврокомиссией еще в 2007 году, описывает новые правила игры на европейском газовом рынке. Документ, в частности, предполагает, что компании – продавцы газа и электричества не должны владеть транспортными сетями, так как это приводит к искусственному повышению цен.

Отдельно в документе прописано, что эти правила должны применяться не только к европейским компаниям, но и к фирмам из третьих стран, работающим в ЕС.

В Третьем энергетическом пакете также отмечается, что власти каждой европейской страны могут отказать компании в праве вхождения на ее внутренний рынок в двух случаях: если компания не соответствует требованиям разделения добычи и транспорта или если ее появление на рынке может угрожать энергобезопасности членов ЕС.

Украинские власти обязались внедрить положения Третьего энергетического пакета до 2015 года. Против этого выступает Российская Федерация, которая поставляет через Украину до 80% своего газового импорта в Евросоюз.

***

Хозсуд Киева арестовал проданный пакет акций «Уманьгаза»

Хозяйственный суд Киева своим решением от 7 декабря т.г. запретил Фонду государственного имущества (ФГИ) Украины подписывать договор купли-продажи 15,3% акций компании «Уманьгаз» по итогам торгов, состоявшихся 5 декабря на фондовой бирже «Иннекс» (Киев), и арестовал этот пакет акций.

Об этом говорится в постановлении суда, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений.

В постановлении указывается, что данное решение принято в качестве обеспечительной меры по иску ЧАО «Газтек» к Фонду госимущества и бирже «Иннекс».

Как сообщал УНИАН, строительная компания «Стандарт С» (Киев) сконцентрировала 21,18% акций «Уманьгаза». В свою очередь, Юлия Мельник, дочь депутата Черкасского областного совета от Партии регионов Владимира Мельника, продала 13,48% акций компании.

После приватизации 15,3% «Уманьгаза» государство остается владельцем блокпакета акций компании.

Справка УНИАН. ПАО «Уманьгаз» занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным учреждениям в Черкасской области.

ЧАО «Газтек» (Киев) является крупнейшим частным собственником пакетов акций ряда украинских облгазов.

Собственниками самого «Газтека» являются ряд кипрских компаний - Krezer Holdings Ltd, Nesiba Venchers Ltd, Pasler Enterprises Ltd и Porala Venchers Ltd, которые ряд СМИ связывают с украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем, контролирующим также и банк «Надра».

В начале сентября т.г. "Газтек" привлек у банка “Надра” (Киев) кредит на 250 млн грн для покупки акций предприятий по газоснабжению и газификации.

***

Правительство Украины в 2013 году должно выплатить около 9 млрд долл. внешнего долга

Правительство Украины в 2013 году должно выплатить около 9 млрд долларов внешнего долга.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил 14 декабря на заседании Кабинета министров.

«В 2013 году правительству Украины необходимо вернуть около 9 млрд долларов по внешним долгам», – сказал Н.Азаров. При этом отметил, что большую часть этой суммы составляют выплаты по долгу МВФ в объеме 6 млрд долларов.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова убеждена, что Украина в 2013 году сможет осуществить все выплаты по внешним долгам, которые составляют 117 млрд грн (более 14,6 млрд долл.).

Напомним, Украина в 2013 году должна выплатить 6 млрд долл. по кредиту МВФ.

В следующем году, согласно госбюджету, Украина планирует осуществить заимствования на уровне 135,530 млрд грн для финансирования дефицита госбюджета на уровне 50,432 млрд грн.

***

США призывают Украину продолжить борьбу с Ex.ua и рынком «Петровка»

Офис Торгового представителя США призывает украинские власти следовать ранее принятым решениям и продолжить борьбу с нарушением авторских прав на сайте Ex.ua и на столичном рынке «Петровка».

Об этом заявил торговый представитель США Рон Кирк, представляя результаты обзора более чем 30 интернет-рынков и рынков товаров, связанных с возможным пиратством и распространением контрафакта.

В обзоре, переданном УНИАН, власти США выражают обеспокоенность возобновлением работы сайта Ex.ua и развитием рынка «Петровка». «Несмотря на все меры, принимаемые Украиной за последние годы, в стране все еще остаются ряд рынков, работающих вопреки законодательно установленным правилам и действиям правоохранителей. В частности, веб-сайт Ex.ua продолжает предоставлять услуги потокового видео неавторизированным пользователям, несмотря на то, что сайт был закрыт 31 января в рамках возбужденного уголовного дела. Вместе с тем, уже 2 февраля сайт возобновил работу, а сервера, изъятые по уголовному делу, возвращены и также введены в эксплуатацию. Кроме того, в Украине работает рынок «Петровка», где на более чем 300 стендах продаются пиратские и контрафактные товары, включая музыку, фильмы, игры, программное обеспечение, одежду и обувь», - сказано в докладе Торгового представителя.

«В этой связи мы призываем власти Украины последовать ранее принятым решениям и принять меры с тем, чтобы обозначенные рынки прекратили операционную деятельность», - сказано в докладе.

Как сообщал УНИАН, милиция 31 января 2012 года закрыла крупнейший украинский портал файлообмена Eх.ua. На этом ресурсе все желающие могли бесплатно загружать фильмы, музыку, программное обеспечение.

Правоохранительные органы заявили, что ресурс нарушал законодательство о защите авторских прав, хотя сотрудники сайта утверждают, что все вопросы с правообладателями законодательно урегулированы.

После закрытия Eх.ua пользователи Интернета в знак протеста массово атаковали сайты МВД, Президента, правительства, Партии регионов, Нацбанка, СБУ и др.

2 февраля милиция отозвала требование о блокировании портала Eх.ua, а 3 февраля веб-ресурс частично возобновил свою работу.

В июне Министерство внутренних дел вернуло администрации файлообменника Eх.ua оборудование, ранее взятое на экспертизу. Весь пользовательский контент файлообменника планировали восстановить в сжатые сроки.

***

Прибыль банковской системы в ноябре составила 0,56 млрд грн, с начала года - 4,4 млрд грн

Прибыль банковской системы в ноябре 2012 г. составила 0,56 млрд грн (в октябре т.г. - 1 млрд грн), за январь-ноябрь - 4,358 млрд грн (за 11 месяцев 2011 года убыток системы составил 4,8 млрд грн).

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Доходы банков в январе-ноябре т.г., по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличились на 7,9% - до 137,37 млрд грн, в том числе процентный доход составил 107,893 млрд грн, комиссионный доход - 19,23 млрд грн.

Расходы выросли на 0,6% и составили 133 млрд грн, в т.ч. процентные расходы - 62,107 млрд грн, общие административные расходы - 32,88 млрд грн, отчисления в резервы - 22,731 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, прибыль банков в октябре 2012 года составила 1 млрд грн, в сентябре убыток составил 119 млн грн, при том что два предыдущих месяца были прибыльными (август - 653 млн грн, июль - 683 млн грн).

Банковская система Украины по итогам 2011 года, по сравнению с 2010 годом, сократила убыток на 40% - до 7,708 млрд грн.

***

Соглашения с компаниями Shell, Chevron и ExxonMobil подпишут до конца года - Ставицкий

Министр экологии и природных ресурсов Эдуард Ставицкий уверен, что соглашения о разделе продукции (СРП) с компаниями Shell, Chevron и ExxonMobil будут готовы до конца текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в пятницу, 14 декабря, в ходе пресс-конференции.

«Договоры, точно, с юридической точки зрения, будут готовы до конца года », - сказал Э.Ставицкий.

Также министр отметил, что по законодательству договоры должны получить одобрение в областных советах.

«Договоры должны быть одобрены в органах самоуправления на местах, и мы рассчитываем на консенсус, хотя в некоторых облсоветах эти вопросы проходят болезненно», - подчеркнул Э.Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины увеличило срок заключения соглашений о разделе продукции (СРП) с компаниями Chevron и Shell на добычу углеводородов на Олесском и Юзовском месторождениях на 30 дней - до 190 дней (со 160 дней).

Ранее Кабинет министров Украины своими постановлениями №1297 и №1298 от 30 ноября 2011 года утвердил условия конкурсов на заключение соглашений о разделе продукции (СРП) по Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская область) углеводородным площадям с запасами сланцевого газа. Победитель конкурса и хозобщество в течение 120 календарных дней после объявления итогов конкурса заключают общий операционный договор согласно принятой международной практике или другой договор, который закрепляет их взаимные права и обязанности по соглашению.

В мае т.г. победителями конкурса по заключению соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.

В августе т.г. межправительственная комиссия признала победителем конкурса по добыче углеводородов на Скифском участке Черноморского шельфа пул компаний - ExxonMobil, Shell, Petron и НАК "Надра Украина".

Кабинет министров поддержал предложение межведомственной комиссии о заключении соглашения о разделе продукции и определении победителя – группы компаний во главе с оператором компанией ExxonMobil. При этом доли компаний составляют: ExxonMobil – 40%, Shell – 35%, Petron – 15%, "Надра Украина" – 10%. Распределение прибыли будет происходить в соответствующей пропорции.

По прогнозам Кабинета министров, в 2012 году в государственный бюджет поступит 6 млрд грн в качестве премий за подписание соглашений о разделе продукции (СРП).

***

АМК разрешил «Газтеку» приобрести более 25% акций «Ривнегаза»

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение крупнейшему частному собственнику ряда украинских облгазов - компании «Газтек» (г. Киев) на покупку более 25% акций предприятия по газоснабжению и газификации «Ривнегаз»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

Как сообщал УНИАН, в октябре текущего года Фонд государственного имущества Украины реализовал на Восточно-Европейской фондовой бирже 7,6% акций «Ривнегаз»

Компания «Газтек» (г. Киев) является крупнейшим частным собственником пакетов акций ряда украинских облгазов.

Собственниками самого «Газтека» являются кипрские компании - Krezer Holdings Ltd, Nesiba Venchers Ltd, Pasler Enterprises Ltd и Porala Venchers Ltd, которые ряд СМИ связывают с украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем, контролирующим также и банк «Надра».

В начале сентября т.г. «Газтек» привлек у банка «Надра» (г. Киев) кредит на 250 млн грн для покупки акций предприятий по газоснабжению и газификации.

«Ривнегаз» (г. Ривне) занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ в Ривненской области.

***

Банк "Таврика" ввел лимиты на выдачу наличных по картам

Банк “Таврика”, которому Национальный банк Украины с 23 ноября т.г. запретил принимать депозиты, с 10 декабря 2012 года ввел суточные лимиты на выдачу наличных по своим карточкам.

Об этом сообщается на сайте банка.

"Банк “Таврика" информирует вас о временном установлении с 10 декабря 2012 г. суточных ограничений на сумму операций по выдаче средств по платежным картам банка... Средства, при наличии, выплачиваются исключительно через кассу банка", - говорится в сообщении банка.

Согласно предоставленной информации, по картам Visa Electron в сутки будет выдаваться не более 250 гривен (в эквиваленте), по Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum - по 500 грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины, согласно решению Комиссии НБУ по вопросам надзора №906 от 23 ноября 2012 года, запретил банку «Таврика» (г. Киев) привлекать депозиты.

ПАО «Банк «Таврика» создано в 1991 году. Согласно информации, обнародованной на сайте, никто из акционеров не владеет более 10% акций банка.

***

Хорошковский подал в отставку. Считает, что Азаров - не реформатор и не евроинтегратор

Валерий Хорошковский подал Президенту Украины заявление об отставке с должности первого вице-премьер-министра Украины в связи с несогласием с повторным назначением Николая Азарова на должность премьер-министра Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе В.Хорошковского, он считает данную кандидатуру «неспособной проводить экономические реформы и защищать стратегический курс нашего государства на евроинтеграцию».

Напомним, Верховная Рада 13 декабря дала согласие на назначение Николая Азарова премьер-министром Украины. За это решение проголосовали 252 народных депутата из 401, зарегистрированного в сессионном зале. Не голосовали в полном составе фракции «Батьківщина», «УДАР» и «Свобода».

Президент Украины Виктор Янукович в тот же день в присутствии председателя Верховной Рады Владимира Рыбака и Н.Азарова подписал указ о назначении Николая Азарова премьер-министром.

Валерий Хорошковский в 2009 году был назначен заместителем главы Службы безопасности Украины и одновременно уволен премьер-министром Юлией Тимошенко с должности председателя Государственной таможенной службы. 11 марта 2010-го - глава СБУ. 18 февраля 2012 года Президент Виктор Янукович назначил Хорошковского министром финансов, 22 февраля - первым вице-премьером.

***

УНИАН