Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект в ответ на «список Магнитского»

Москва. Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушению прав граждан Российской Федерации» в ответ на американский закон о «списке Магнитского».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое решение вчера поддержал 431 российский депутат, «против» проголосовало 2 человека. (УНИАН: Сенат Конгресса США 6 декабря принял законопроект, предусматривающий введение визовых санкций против россиян, предположительно ответственных за смерть юриста Сергея Магнитского в СИЗО).

Российские парламентарии назвали свой закон «имени Димы Яковлева», в память двухлетнего российского мальчика, который погиб в США в результате халатности усыновивших его родителей.

Согласно законопроекту, с 1 января 2013 года вводится запрет на въезд на территорию РФ граждан США, совершивших преступления в отношении граждан России, находящихся за рубежом, или причастных к их совершению. Запрет также коснется граждан США, наделенных государственными полномочиями, способствовавших своими действиями (бездействием) освобождению от ответственности лиц, совершивших преступления в отношении граждан РФ, а также причастных к похищению и незаконному лишению свободы граждан РФ.

Кроме этого, такая санкция будет применяться против граждан США, вынесших необоснованные и несправедливые приговоры в отношении граждан РФ, осуществляющих необоснованное юридическое преследование граждан РФ, а также принявших необоснованные решения, нарушившие права и законные интересы граждан и организаций РФ.

В тоже время законопроект предполагает арест на территории России финансовых и иных активов граждан США, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации, и запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями этих граждан.

В пояснительной записке отмечается, что список граждан США, которым запрещается въезд на территорию РФ, может постоянно дополняться.

В отношении граждан США, включенных в список, устанавливается запрет распоряжаться имуществом, находящимся на территории РФ; приостанавливается деятельность на территории РФ находящихся под их контролем юридических лиц; приостанавливаются полномочия (членство) в советах директоров, иных органах управления организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации.

Предполагается, что руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области иностранных дел, не реже одного раза в год докладывает палатам Федерального собрания РФ о ходе выполнения данного федерального закона.