Лидеры ЕС намерены усилить эффективность оборонной политики

Брюссель. Лидеры Европейского Союза намерены усилить эффективность общей оборонной политики.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом они договорились вчера на заседании Европейского Совета.

“Мы хотим, чтобы безопасность и оборонная политика в целом стали более эффективными. Это включает также наши гражданские возможности, очень важный аспект, а также более систематическое сотрудничество между странами-членами относительно оборонной способности. Мы также хотим увидеть более сильную оборонную промышленность в Европе”, - заявил президент Европейского Совета Герман Ван Ромпей после завершения заседания.

По его словам, до сентября следующего года Верховный представитель ЕС вместе с Еврокомиссией должны подготовить предложения по этому вопросу с тем, чтобы он смог на саммите в декабре 2013 году представить свои рекомендации на базе предложений Комиссии.