Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак прогнозирует, что правительство будет обновлено наполовину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Рыбак сказал в эфире программы «Большая политика».

Он отметил: «Если бы Президент здесь был (речь идет о студии - УНИАН), то он точно знает: кто будет и как оно будет. Я только скажу вам, что половина, а может немного больше или меньше, будет изменена».

В.Рыбак, отвечая на вопрос, выпили ли по рюмке, когда с Николаем Азаровым после избрания были у Президента Украины, сказал: «Некогда было , потому что у Президента там была встреча». При этом председатель ВР добавил: «У Николая Яновича будет в понедельник день рождения, и я думаю, что он пригласит, а мы же нормальные люди…»

Как сообщал УНИАН, 13 декабря Верховная Рада избрала своим председателем представителя Партии регионов В.Рыбака.

В тот же день Верховная Рада дала согласие на назначение Н.Азарова на должность премьер-министра Украины.