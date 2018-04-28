Баланс недели: Хорошковский не согласен с Президентом, Россия снизит цену газа, ВТО признала право Украины на пересмотр пошлин

Главное, но прогнозируемое событие прошедшей недели - Николай Азаров снова занял кресло премьер-министра. Согласие Верховной Рады с этим назначением было ожидаемым.

Партии регионов удалось договориться с коммунистами о поддержке предложенной президентом кандидатуры (чтобы там не говорили представители КПУ) в обмен на должность первого вице-спикера ВР, которую занял член их фракции, бывший глава Гостаможслужбы Игорь Калетник.

Сам Азаров после голосования подтвердил факт такой договоренности: «Сегодня Верховная Рада приняла первые свои конструктивные решения. Был избран председатель ВР и его заместители. Это было результатом компромисса, результатом договоренностей, и это дает надежду, что и в будущей деятельности Верховной Рады найдется место для компромисса, для взаимопонимания и решения сложных задач, которые стоят перед страной».

Между тем, новый состав правительства пока не назначен. Пресс-секретарь премьера Виталий Лукьяненко в пятницу вечером сообщил, что Николай Азаров еще не подавал Президенту кандидатуры на министерские кресла. В чем задержка? В том, что просто не могут поделить портфели.

Демарш Хорошковского

Первый вице-премьер-министр Валерий Хорошковский 14 декабря сделал резкое телодвижение - подал в отставку из-за несогласия с назначением Николая Азарова премьер-министром. Как говорится, «мы вдруг прозрели»! Ни для кого не секрет, что Хорошковский и Азаров, работая вместе в правительстве почти год, не испытывали симпатий друг к другу. И вдруг Хорошковский понял, что дальше это продолжаться не может. С чего бы это? Сразу после «выступления» Валерия Ивановича пресс-служба Кабмина обнародовала заявление, в котором изложила свою версию причины возникшей ситуации. Оказывается, Азаров не собирался подавать кандидатуру Хорошковского для переназначения на должность своего первого заместителя.

«Хорошковский был информирован о том, что его кандидатура не предлагалась в новый состав правительства. Учитывая это, заявление об отставке следует рассматривать как юридическую некомпетентность и попытку объяснить свое непопадание в новый состав Кабинета министров Украины», - пояснила пресс-служба правительства.

Фактически Хорошковский выступил против решения Президента, поскольку не согласился с выбором Виктора Федоровича. Ситуация ставит под вопрос пребывание в должности главы Администрации Президента Сергея Левочкина (давнего друга Хорошковского). О его возможной отставке говорят уже года два, однако до сих пор столь видимых поводов для этого не было. Последний раз тема отставки главы АП всплыла в СМИ в начале ноября, в аккурат через неделю после завершения парламентских выборов - ряд интернет-изданий написали, что Левочкин якобы написал заявление об уходе. Впрочем, в тот же день сам глава АП не совсем удачно процитировал Марка Твена, сказав, что "слухи о моей отставке сильно преждевременны" (вспомним, что Твен назвал слухи о своей смерти "сильно преувеличенными). В общем, в памяти отложилось, что "что-то" таки есть, но это "что-то" несколько отодвинуто во времени. И хотя сейчас речь, в общем-то совсем не о Левочкине, но, тем менее, эта фамилия вспоминается.

На сегодняшний день так и не ясно, кто именно сможет занять пост первого вице-премьера. Основных претендентов два: нынешний глава Нацбанка Сергей Арбузов и секретарь СНБО Андрей Клюев. Кстати, когда говорили о возможности перехода Арбузова на должность премьера, или его зама, почему-то очень редко вспоминали о том, кто же возглавит НБУ. Вполне реальным претендентом на это кресло может стать нынешний министр финансов Юрий Колобов.

Арбузов в случае назначения первым вице-премьером может получить в управление и Минфин, под контроль которого переведут налоговую и таможенную службы. Если освободившийся от работы в правительстве Колобов возглавит Нацбанк, то практически все финансы страны попадут в сферу управления «семьи». Хотя, на должность главы НБУ есть и другие претенденты.

По второму варианту первым замом Азарова может снова стать Андрей Клюев. Он же и возглавит Минэкономразвития. Кстати, до сих пор остается открытым вопрос о создании Минпромполитики. Что касается остальных министерских портфелей, то более-менее точно спрогнозировать, кому они достанутся, довольно сложно. В экономическом блоке наверняка останутся на своих должностях министры: агрополитики Николай Присяжнюк, экологии Эдуард Ставицкий, энергетики Юрий Бойко. Хотя, не ожидать сюрпризов нельзя. Между тем, назначение полного состава Кабмина может стать подарком ко дню рождения Николая Яновича - 17 декабря.

Цена газа - Таможенный союз

На прошедшей неделе подтвердилась информация о возможности встречи президентов Украины и России в самое ближайшее время, о чем писал УНИАН.

12 декабря посол РФ Михаил Зурабов сообщил, что «рандеву» Виктора Януковича и Владимира Путина может состояться 18 декабря в Москве. Однако, лишь при условии, если до этой даты сторонам удастся договориться о подписании конкретных документов. «Сам факт поездки будет означать, что мы приблизились серьезно к тому, чтобы выйти на практические договоренности, - сказал Зурабов. - Этот визит будет именно организован с той целью, чтобы зафиксировать эту договоренность не только рукопожатием, но и подписанием документов. Я имею в виду договоренность, в том числе и в энергетике. Эта поездка (Януковича в Москву – ред.) 18 числа состоится только в том случае, если будет о чем договориться».

По информации из достоверных источников, прежде всего, речь идет о документе, определяющем дальнейшее «углубление» сотрудничества Украины с Таможенным союзом, пока в предложенном Киевом формате «3+1». Ответным шагом России будет снижение цены газа. Возможный размер скидки – от 10 до 30%. Но минимальная сумма «послабления», а это 50 долларов, вряд ли устроит Украину. Максимальная – 150 - будет означать существенное укрепление «дружественных» отношений Украины и ТС, при этом следующим шагом может быть лишь присоединение.

На утро субботы дата встречи официально подтверждена не была. Это означает, что окончательно условия договоренностей еще не определены. Вместе с тем, по неофициальной информации, руководство Нацбанка уверено, что уровень скидки на цену газа даст возможность обеспечить бездефицитность НАК «Нафтогаз Украины», что, в свою очередь, позволит избежать необходимости повышать тарифы для населения и снимет основную преграду для получения нового кредита МВФ.

Украина начинает ВТО-переговоры

12 декабря истек 3-месячный срок, в течение которого члены ВТО должны были определиться - вступать в переговоры с Украиной по пересмотру размера действующих при взаимной торговле пошлин или нет.

По информации правительственного уполномоченного по вопросам евроинтеграции Валерия Пятницкого, о согласии на переговоры по этому вопросу заявили около 30-ти членов ВТО. В том числе, страны ЕС, США и Китай, которые ранее высказывали «опасение», подчеркивая, что Украина уж слишком многого захотела, подав заявку на пересмотр пошлин по 371 товарной линии (147 - по промтоварам, 224 - по сельхозтоварам), и просили Киев заявку отозвать.

Кстати, следует отметить, что 371 товарная линия составляет около 3% из общего объема в почти 11 тысяч.

По словам Пятницкого, согласие на переговоры, кроме ЕС, США и Китая, дали: Канада, Бразилия, Австралия, Турция, Норвегия, Мексика, Уругвай, Япония, Корея, Гватемала, Колумбия, Малайзия, Оман, Новая Зеландия, Пакистан, Перу, Сальвадор, Хорватия, Швейцария.

Кроме того, по данным Минэкономразвития, ЕС и Бразилия добавили еще несколько товарных линий для переговоров.

В течение 2-х месяцев Украина будет вести непосредственные переговоры с этими странами. Если понадобится, срок обсуждения может быть продлен.

«Переговоры будут проводиться столько, сколько необходимо, но, как минимум, - 2 месяца. С некоторыми странами есть одна-две переговорные позиции, и переговоры можно провести в срок, а с некоторыми странами таких позиций достаточно много. Возможно, придется продолжить переговоры», - пояснил Пятницкий.

Юрий Ходжаян (УНИАН)