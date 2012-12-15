Янукович будет модернизировать страну для достижения европейских стандартов

Украина будет продолжать всеобъемлющие внутренние преобразования и модернизацию страны с целью достижения европейских стандартов.

Об этом Президент Украины Виктор Янукович заявил во время встречи с руководителями дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине, сообщили в пресс-службе главы государства.

Он отметил, что украинцы глубоко уважают свои европейские корни и твердо верят в свое европейское будущее. «Именно поэтому евроинтеграционный выбор Украины остается неизменным внешнеполитическим приоритетом», - сказал В.Янукович.

Сегодня, сказал Президент, Европейский Союз переживает непростой этап развития, вызванный финансово-экономическим кризисом, и это заставляет страны ЕС достигать компромиссов на основе принципов солидарности, экономической и социальной сплоченности.

«В сегодняшних условиях именно солидарность и сплоченность, а не искусственное отмежевание один от другого, должны стать движущей силой и для сближения Украины и ЕС», - сказал В.Янукович.