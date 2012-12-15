В Египте проходит референдум по проекту новой Конституции

Референдум по проекту новой Конституции проходит в Египте.

Как передает ИТАР-ТАСС, гражданам предстоит ответить на вопрос: быть или не быть утвержденному исламистами проекту будущего Основного Закона. Именно от этого зависит, по какому пути пойдет страна - светскому или исламскому, в котором законодательство будут базироваться на основе шариата.

Исламисты во главе с "Братьями-мусульманами" свой выбор уже сделали - все последние дни шла активная народная агитация в поддержку новой Конституции, которая, как заявляют они, "является самой демократичной из всех", существовавших в Египте и где, как никогда ранее, "предоставляются максимальные права и свободы". Либеральная оппозиция после долгих сомнений - бойкотировать или нет волеизъявление, в конечном итоге решила участвовать в голосовании, но исключительно против Конституции. "Нет - Конституции", - этот лозунг доминирует сегодня на Тахрире, где уже несколько недель стоит палаточный лагерь оппозиции.

Многие в стране опасаются, что новая Конституция не только не примирит общество, но спровоцирует новое кровопролитие. По мнению ряда независимых наблюдателей, исламисты пойдут на все, в том числе подлоги и фальсификации, чтобы провести новый, выгодный им, Основно Закон.

Свое отношение к проекту сегодня выскажут жители 10 провинций Египта, включая Каир и Александрию. Референдум охватит 48 % населения страны, т.е. более 26 миллионов граждан, имеющих право голоса. Безопасность во время плебисцита будут обеспечивать 120 тысяч военнослужащих и 130 тысяч полицейских.

Итоги референдума станут известны лишь после 22 декабря, когда в остальных 17 провинциях состоится второй тур голосования.

Властям впервые с 1956 года пришлось разделить референдум на два этапа после того, как часть судей, наделенных правом контролировать ход плебисцита, отказалась сделать это.

Сегодня же завершится голосование за рубежом для проживающих там египтян. Проходившее на территории египетских посольств волеизъявление сопровождалось стычками и нередко - драками. Уже отмечены случаи фальсификации и подтасовки избирательных бюллетеней.