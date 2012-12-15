Кабмин одобрил соглашение с РФ о взаимодействии в случае ЧС в местах дислокации ЧФ

Кабинет министров одобрил проект Закона Украины, который предусматривает ратификацию Верховной Радой Украины Соглашения между правительствами Украины и Российской Федерации о взаимодействии по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций, пожаров и ликвидации их последствий в населенных пунктах, в которых расположены объекты Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины.

Как сообщает Правительственный портал, соответствующее решение правительства приняло на заседании 14 декабря 2012 года.

Указанное Соглашение установит общие принципы и рамки сотрудничества в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и процедуры предоставления взаимной скоординированной помощи сторонами Соглашения на случай возникновения чрезвычайной ситуации на территории Украины.