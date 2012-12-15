Общественный Совет при МИД против вступления Украины в Таможенный союз

Общественный Совет при МИД Украины подчеркивает недопустимость вступления Украины в Таможенный союз.

Как сообщает «Украинская правда», соответствующее решение было принято 14 декабря, заявил председатель Общественного совета при МИД Игорь Жданов.

Как говорится в заявлении, Общественный совет "выражает свою глубокую обеспокоенность действиями, которые направлены на возможную смену стратегического вектора развития Украины, в частности анонсированным началом "постепенного присоединения Украины к правилам Таможенного союза" России, Беларуси и Казахстана".

Курс на европейскую интеграцию Украины закреплен в национальном законодательстве, зафиксирован в программе и ежегодном послании Президента, в программных положениях большинства политических сил, которые представлены в Верховной Раде нынешнего созыва, отмечают в Общественном совете.

«Согласно нормативно-правовой базе Таможенного союза, невозможно присоединение к его отдельным договорам или отдельным положениям таких договоров. Страна, которая желает вступить в этот Таможенный союз, должна присоединиться ко всем его договорам в полном объеме, что и будет означать полное членство в Таможенном союзе и Евразийском экономическом содружестве», - напоминают в заявлении.

В то же время, подчеркивается в документе, любые официальные шаги относительно присоединения нашего государства к Таможенному союзу сделают невозможным подписание уже парафированного Соглашения об ассоциации с ЕС, поскольку договоры Таможенного союза содержат в себе правовые нормы, несовместимые с теми положениями, которые зафиксированы в Соглашении об ассоциации.

Общественный совет при МИД призывает Президента, Кабинет министров и Верховную Раду подтвердить закрепленный в законодательстве Украины курс на европейскую интеграцию и предпринять все необходимые меры для подписания Соглашения об ассоциации Украины и Европейского Союза в 2013 году.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина будет "постепенно присоединяться к правилам Таможенного союза".