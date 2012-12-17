Украина может взаимодействовать как с ТС, так и с Европейским союзом – Азаров

Украина может одновременно взаимодействовать как с Таможенным союзом, так и с Европейским союзом,.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью телеканалу "1+1".

«Есть серьезные исследования, которые говорят о том, что нам необходимо взаимодействовать со странами Таможенного союза. И я хочу подчеркнуть, что в равной степени нам необходимо взаимодействовать и с другим таможенным образованием, которым является Европейский союз»,- сказал Н.Азаров.

В частности, говоря о том, возможно ли такое взаимодействие одновременно, Н.Азаров отметил: «Конечно».

По его словам, сейчас Украина активизирует отношения с ЕС. В то же время он подчеркнул, что движение в сторону Таможенного союза отвечает украинским национальным интересам, поскольку страны ТС являются одними из самых крупных торговых партнеров страны.

Премьер еще раз отметил, что с Таможенным союзом связано более трети товарооборота Украины, «и эта реальность диктует нам необходимость находить консенсус, и, если это необходимо, то присоединяться к отдельным договорам ТС».

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