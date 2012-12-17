ДАЙДЖЕСТ СМИ за 17 декабря

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» подает материал «Рыбак и Янукович договорились пересмотреть госбюджет» пишет: спикер Владимир Рыбак обсудил вопрос внесения изменений в госбюджет-2013 с президентом Виктором Януковичем. Бюджет будет пересмотрен в конце первого квартала…

http://delo.ua/ukraine/rybak-i-janukovich-dogovorilis-peresmotret-gosbjudzhet-192558/

* * *

Также «Дело» публикует материал «Антитабачный закон ударил по ресторанному бизнесу», в котором пишет: рестораторы возмущены потерей курящих посетителей в связи с вступлением в силу антитабачного закона…

http://delo.ua/business/antitabachnyj-zakon-udaril-po-restorannomu-biznesu-192574/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Состав ушел» пишет: и. о. первого вице-премьера Валерий Хорошковский не войдет в состав нового правительства. Политик заявил, что не согласен с назначением Николая Азарова на пост премьера. Азаров ответил, что и сам не взял бы его в Кабмин. Источники уточняют, что Хорошковскому предложили должность, на которую он не согласился. Публичный демарш позволит ему сохранить имидж евроинтегратора, если 18 декабря в Москве будет дан старт присоединению Украины к Таможенному союзу. Впрочем, подписание такого документа, равно как и визит президента Виктора Януковича в РФ, еще может не состояться…

http://kommersant.ua/doc/2092295

* * *

Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Тяжело машиностроению» пишет: государство продает крупнейшего в СНГ производителя турбин для электростанций — завод "Турбоатом". Предприятие вошло в список активов, предложенных Фондом госимущества к приватизации в следующем году. Основными претендентами на него являются российские "Силовые машины" и "Росатом", и в случае их победы в конкурсе в Кабмине рассчитывают на уступки со стороны России в переговорах по газовому вопросу. Эксперты называют такую политику недальновидной - компания прибыльна и регулярно платит дивиденды акционерам, крупнейшим из которых является государство…

http://kommersant.ua/doc/2092272

* * *

Издание «Сегодня» в публикации «Киев стоит на бомбе замедленного действия» пишет, чем грозит столице изношенная сеть канализационных коллекторов…

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/Kiev-stoit-na-bombe-zamedlennogo-deystviya.html

* * *

Также «Сегодня» в публикации «Рада начнет рассматривать законы только с февраля» пишет: до рассмотрения законопроектов депутаты доберутся лишь на новой сессии…

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/Rada-nachnet-rassmatrivat-zakony-tolko-s-fevralya.html

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в материале «Баланс недели: Хорошковский не согласен с Президентом, Россия снизит цену газа, ВТО признала право Украины на пересмотр пошлин» подает обзор главных событий прошедшей недели...

http://economics.unian.net/rus/detail/150590

* * *

Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Минпромторг вернет программу «деньги за автохлам» пишет: российские власти стараются обосновать экологический характер утилизационного сбора, против которого выступили партнеры по ВТО...

http://izvestia.ru/news/541584

(УНИАН)