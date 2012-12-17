Турция передала Украине председательства в ОЧЭС

Министр иностранных дел Украины Константин Грищенко принял участие в 27-ом заседании Совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), которое состоялось 15 декабря в Стамбуле.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, во время заседания были подведены итоги полугодового председательства Турецкой Республики в ОЧЭС, обсуждены дальнейшие шаги на пути укрепления Организации и внедрения в жизнь обновленной Экономической повестки дня для региона, принятой в ходе Юбилейного Саммита ОЧЭС по случаю 20-летия Организации (26 июня 2012 г., г. Стамбул).

В конце заседания состоялась церемония передачи председательства от Турецкой Республики Украине, которая официально начнет председательство с 1 января 2013 сроком на шесть месяцев.

К.Грищенко заверил участников, что усилия Украины в период председательства будут направляться на укрепление региональной роли Организации. Он в общих чертах очертил основные приоритеты председательства Украины в ОЧЭС и предложил ряд региональных инициатив, среди которых – реализация проектов и программ регионального значения, в частности, Черноморской окружной автомагистрали и морских магистралей, подписание многостороннего соглашения о интермодальных перевозках и реализации проекта по прямому грузовому паромно-железнодорожному сообщению и др.

В частности, в своем выступлении К.Грищенко отметил, что Украина, руководствуясь Уставом ОЧЭС, Декларацией Стамбульского Саммита по случаю 20-летия Организации и обновленной Экономической Повесткой дня ОЧЭС „будет продолжать продвижение развития многостороннего экономического сотрудничества. Эта работа будет осуществляться путем практического выполнения ранее утвержденных решений и заключенных соглашений, усиления проектно-ориентировочного подхода к деятельности ОЧЭС через реализацию проектов и программ регионального измерения. Украина будет уделять надлежащее внимание сферам торговли и транспорта, энергетики, науки и технологий, туризма, защиты окружающей среды и борьбы с организованной преступностью.”

Министр иностранных дел Украины также обратил внимание участников на необходимость эффективной координации в оценке экологических проблем, выявления региональных целей и задач устойчивого развития и отметил, что Организация должна уделять намного больше внимания решению проблем конкретных прибрежных районов, поселков и городов.

В рамках мероприятия министр иностранных дел Украины также провел ряд двусторонних встреч.

*** Процесс Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС) был основан 25 июня 1992 года с подписанием его странами – участницами Стамбульской декларации и Босфорского заявления.

5 июня 1998 года на Ялтинском саммите ЧЭС был заключен Устав Организации ЧЭС.

Сейчас членами Организации являются 12 стран: Азербайджан, Албания, Болгария, Армения, Греция, Грузия, Молдова, Россия, Румыния, Сербия, Турция и Украина.

Составляющими институтами ОЧЭС являются: Парламентская Ассамблея (ПАЧЭС), Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР), Деловой совет (ДС ЧЭС) и Международный центр черноморских исследований (МЦЧИ). Эти органы действуют согласно принципам, изложенным в Стамбульской Декларации и Уставе ОЧЭС, и выполняют свои функции в соответствии с собственными уставными документами.

Председательство Украины в ОЧЭС будет длиться с 1 января по 30 июня 2013 года.