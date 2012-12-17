Украина остается ключевым стратегическим партнером для НАТО – представитель альянса

Директор Офиса связи НАТО в Украине Марчин Кожиел заявляет, что Украина остается ключевым стратегическим партнером для Альянса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в выступлении на конференции по вопросам национальной безопасности Украины сегодня в Киеве.

«Независимо от внеблоковой политики Украина остается ключевым стратегическим партнером НАТО», - сказал М.Кожиел.

По его словам, НАТО уважает выбор Украины, но и в дальнейшем будет поддерживать Украину в процессе реформ и демократизации.

Кроме этого, отметил директор Офиса связи НАТО в Украине, Альянс и в дальнейшем стремится играть важную роль в поддержке гражданского общества в Украине.