Украина и Таможенный союз уже сотрудничают по формуле «3+1» - Христенко

Москва. Украина и Таможенный союз уже сотрудничают по формуле «3+1».

Как передает корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня журналистам в Москве заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) – наднационального органа Таможенного союза Виктор Христенко.

«Каждый в «3+1» вкладывает свой смысл. Для меня сегодня реализация формулы «3+1» - это как раз то, что делает комиссия с Украиной», - сказал В.Христенко.

При этом председатель коллегии ЕЭК напомнил, что в сентябре этого года по результатам его переговоров с премьер-министром Украины Николаем Азаровым были подписаны два документа, которые определяют системный диалог в сфере торговли и технического регулирования. По словам В.Христенко, уже сейчас профильные министры со стороны Украины и ЕЭК обсуждают всю повестку дня по этим вопросам с целью предотвратить возникновение торговых конфликтов и создать условия для либерализации торговых отношений.

Отвечая на вопрос УНИАН, подписание каких соглашений между Украиной и Таможенным союзом следует ожидать, В.Христенко сказал: «Конечно, лучше спрашивать об этом власти Украины, к чему готовится Виктор Янукович с точки зрения подготовки к подписанию документов».

В.Христенко напомнил, что в 2004 году предусматривался немного другой формат сотрудничества по формуле «3+1». По его словам, тогда из всего пакета соглашений, включающих несколько десятков договоров, власти Украины хотели присоединиться только к 15. «Сладкую ягоду рвали вместе, горькую ягоду - я одна», - добавил он.

При этом В.Христенко подчеркнул, что с 2004 года прошло много времени, и за этот срок многое изменилось. По его словам, самое главное, что после длительной дискуссии была создана национальная структура, которая совершенно по-другому формулирует возможности и правила.

В.Христенко подчеркнул, что присоединиться к Таможенному союзу можно по определенной процедуре, и по этому пути двигается Киргизстан.

В.Христенко подчеркнул, что Украине так или иначе придется определяться в отношении Таможенного союза или Европейского Союза.

«Несамоопределившаяся страна в сегодняшнем мире обречена на высокие риски», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина будет "постепенно присоединяться к правилам Таможенного союза".