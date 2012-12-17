Переговоры Януковича и Путина пройдут во вторник вечером в Кремле
11:43, 17 декабря 2012Разное
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Москва. Переговоры президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина пройдут 18 декабря вечером в Кремле.
Об этом УНИАН сообщил информированный источник.
По словам собеседника агентства, согласно предварительной программе, переговоры состоятся с 18.00 до 20.00 мск.
Предполагается, что с российской стороны, кроме В.Путина, в них примут участие глава «Газпрома» Алексей Миллер, министр энергетики Александр Новак и глава МИД Сергей Лавров.
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