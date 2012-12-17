Янукович и Баррозу договорились о дате и месте саммита Украина-ЕС

Президент Украины Виктор Янукович и Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу договорились, что Саммит Украина-ЕС состоится 25 февраля 2013 года в Брюсселе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, дату проведения саммита собеседники согласовали сегодня во время телефонного разговора, который состоялся по инициативе Президента Еврокомиссии.

Также В.Янукович и Ж.Баррозу обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества Украины и Европейского Союза.

Как сообщал УНИАН, традиционно Украина и ЕС проводят саммиты раз в году.

Последний саммит состоялся в середине декабря 2011 года в Киеве.

В этом году начало работы над подготовкой к саммиту европейской стороной было задержано с целью дождаться результатов парламентских выборов в Украине.