Кинах говорит, что Янукович в Москве не подпишет ни одного документа о вступлении в ТС

Народный депутат от Партии регионов Анатолий Кинах заявляет, что Президент Украины Виктор Янукович во время визита в Москву не будет подписывать ни одного документа о вступлении в Таможенный союз.

Об этом А.Кинах заявил в эфире «5-го канала».

"Никаких подписей о вступлении в Таможенный союз 18 декабря не будет. Вы знаете ту процедуру, которая выполняется в случаях таких международных договоров. Речь идет о другом – как нам дальше сотрудничать, решать очень сложные вопросы с нашим северо-восточным соседом", - сказал А.Кинах.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина будет "постепенно присоединяться к правилам Таможенного союза".