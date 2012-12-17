Кинах говорит, что Янукович в Москве не подпишет ни одного документа о вступлении в ТС
13:34, 17 декабря 2012Разное
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Народный депутат от Партии регионов Анатолий Кинах заявляет, что Президент Украины Виктор Янукович во время визита в Москву не будет подписывать ни одного документа о вступлении в Таможенный союз.
Об этом А.Кинах заявил в эфире «5-го канала».
"Никаких подписей о вступлении в Таможенный союз 18 декабря не будет. Вы знаете ту процедуру, которая выполняется в случаях таких международных договоров. Речь идет о другом – как нам дальше сотрудничать, решать очень сложные вопросы с нашим северо-восточным соседом", - сказал А.Кинах.
Как сообщал УНИАН, 13 декабря Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина будет "постепенно присоединяться к правилам Таможенного союза".
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