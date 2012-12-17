Путин надеется, что Азаров продолжит работу по развитию российско-украинского партнерства

Президент Российской Федерации Владимир Путин надеется, что премьер-министр Украины Николай Азаров продолжит работу по развитию взаимовыгодного российско-украинского партнерства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом В.Путин написал в поздравительной телеграмме премьер-министру Украины Н.Азарову по случаю его 65-летия.

«Мы с Вами всегда тесно и конструктивно сотрудничали. Уверен, что, вновь заняв пост премьер-министра, Вы продолжите эффективно решать многоплановые задачи экономической модернизации и повышения уровня жизни населения, активно способствовать дальнейшему наращиванию взаимовыгодного российско-украинского партнерства», - говорится в телеграмме.

В.Путин от всей души пожелал Н.Азарову крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в работе.

«Вы пользуетесь заслуженным уважением и в Украине, и в России как опытный и дальновидный политик, последовательный сторонник укрепления дружественных отношений между нашими странами», - отметил В.Путин.