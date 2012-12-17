Анонс на 18 декабря

* Круглый стол по актуальным вопросам государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Будет подробно разъяснена процедура регистрации прав на недвижимое имущество, основные нововведения в области регистрации недвижимого имущества и другие правовые аспекты новой системы госрегистрации. Участники: Леоинд Ефименко, председатель Государственной регистрационной службы Украины; Даниил Курдельчук, председатель Общественного совета при Государственной регистрационной службе Украины; Екатерина Чижмарь, директор департамента нотариата, банкротства и функционирования центрального удостоверяющего органа Министерства юстиции Украины.

* Круглый стол на тему: «Юридические, экономические и политические последствия принятия Закона Украины о сооружении энергоблоков №3 и 4 Хмельницкой АЭС». Организаторы: Национальный экологический центр Украины и Ривненская ОО «Экоклуб» при поддержке Госинспекции ядерного регулирования Украины. Вопросы: Правовые аспекты принятия Закона Украины о строительстве новых энергоблоков; Укрепит ли строительство новых атомных энергоблоков энергетическую безопасность Украины? Прогнозируется ли рост спроса на электроэнергию в среднесрочной перспективе? Готова ли энергетическая система Украины к подключению новых атомных энергоблоков? Каковы возможные последствия реализации проекта без пересмотра решения ВРУ нового созыва?

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Конституционный Суд Украины обнародует принятое 13 декабря решение по делу по конституционному обращению общества с ограниченной ответственностью „ДІД Конс“ об официальном толковании положений пункта 15 части первой ст.37 Закона Украины "Об исполнительном производстве" во взаимосвязи с положениями части первый ст. 41, части пятой ст. 124, пункта 9 части третьей ст. 129 Конституции Украины, ст. 115 Хозяйственного процессуального кодекса Украины, пунктов 1.3, 1.4 ст. 1, части второй статьи 2, абзаца шестого пункта 3.7 ст.3 Закона Украины "О мерах, направленных на обеспечение устойчивого функционирования предприятий топливно-энергетического комплекса" (дело о взыскании задолженности с предприятий топливно-энергетического комплекса). Судья-докладчик по делу - Михаил Колос.

* Пресс-конференция на тему: "Итоги деятельности Киевского городского центра занятости в 2012 году и основные задачи на 2013 год". Участники: В.Сухомлин, директор Киевского городского центра занятости; директора районных центров занятости г. Киева.

* Состоится конференция на тему: «Земельная реформа: внедрение национальной кадастровой системы». Будет презентована пилотная версия Публичной кадастровой карты в рамках создания Национальной кадастровой системы, которая начнет функционировать с 1 января 2013 года и доступ граждан к которой будет обеспечен через Интернет, а также представлены результаты социологических опросов об отношении к различным аспектам земельной реформы граждан, проживающих в сельской местности, проведенных Институтом социологии НАНУ в 2010-2012 гг. Участники: Сергей Тимченко, председатель Госземагентства и Чимяо Фан, директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы. Организатор - Госагентство земельных ресурсов Украины в рамках проекта Всемирного банка «Выдача государственных актов на право собственности на землю и развитие системы кадастра».

* Состоится научно-практическая конференция «Повышение энергоэффективности как стратегический приоритет государственной политики экономической безопасности». Организатор - Национальный институт стратегических исследований. Вопросы: повышение энергоэффективности как одна из главных задач структурной перестройки украинской экономики, современные подходы к повышению энергоэффективности и снижению энергоемкости экономики в мире и Украине, анализ эффективности реализации государственной политики в сфере эффективного использования топливно-энергетических ресурсов и др.

* Состоится Международная научно-практическая конференция "Общественно-экологические аспекты формирования стратегического потенциала устойчивого развития Украины и ее регионов". Организаторы: Институт демографии и социальных исследований им.Птухи НАНУ, ГУ "Институт экономики и прогнозирования НАНУ".

* Состоятся третьи Всеукраинские общественные слушания на тему: «Международный год кооперативов закончился, итоги и перспективы».

* Пресс-конференция на тему: «Конец света в Киевской области: энергопоставщики массово морозят украинцев в селах». Участники: жители сел Киевской области, Игорь Каневский, эксперт Центра потребительских экспертиз «ЧЕК». Дома в селах Киевской области на 10 дней остались без света и отопления. Электроэнергию отключают более 10 раз в сутки - в результате скачков напряжения у людей «горят» электроприборы.

* Пресс-конференция на тему: «Бюджет-2013 рубит сады и виноградники Украины». Участники: директор ассоциации "Виноградари и виноделы Украины" Сергей Михайлечко, руководители виноградарских и садоводческих предприятий.

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