Янукович обсудит с Путиным взаимоприемлемый механизм отношений Украины с Таможенным союзом

Президент Украины Виктор Янукович 18 декабря будет находиться с рабочим визитом в Российской Федерации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным В.Янукович планирует обсудить комплекс актуальных вопросов украинско-российского сотрудничества, прежде всего в энергетической и торгово-экономической сферах.

Внимание также будет уделяться выработке взаимоприемлемого механизма взаимодействия Украины с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана.