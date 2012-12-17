ТОП-10 (17 декабря)

«Нафтогаз» откажется от поставок газа промпредприятиям. Будут искать новых трейдеров

Янукович подписал закон о госбюджете на 2013 год

ФГИ рассчитывает в 2013 году выставить на продажу «Турбоатом»

Фонд госимущества продал 13,25% акций «Черниговгаза»

Янукович и Баррозу договорились о дате и месте саммита Украина-ЕС

Cпад промпроизводства в Украине в ноябре составил 2,5%

Янукович обсудит с Путиным взаимоприемлемый механизм отношений Украины с Таможенным союзом

НБУ подтвердил назначение Приходько первым заместителем председателя Нацбанка

Обстоятельства инцидента с LNG-терминалом станут известны на этой неделе, заверил Каськив

ТНК-ВР определится с судьбой Лисичанского НПЗ не ранее будущего года

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«Нафтогаз» откажется от поставок газа промпредприятиям. Будут искать новых трейдеров

Государственный газовый монополист «Нафтогаз Украины» намерен отказаться от поставок газа промышленным предприятиям и просит Федерацию работодателей приобщиться к поиску трейдеров, которые смогут поставлять газ промышленности по низким ценам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Федерации работодателей заявил заместитель правления «Нафтогаза Украины» Владимир Триколич.

«Мы за собой оставляем население и топливно-энергетический комплекс», - добавил председатель правления НАКа Евгений Бакулин.

Триколич сообщил, что компании удалось заключить договор о поставках газа по цене 390 долл. за тыс. куб. м вместо 430 долл. за тыс. куб. м, предусмотренной газовым контрактом.

«Вы можете сформировать единый пул трейдеров», - сказал В.Триколич, уточнив, что НАК готов создать самые благоприятные условия для поставок газа.

«Если вы найдете дешевый газ, тогда это даст и нам экономию средств», - добавил В.Триколич, уточнив, что трейдерами могут стать российские и среднеазиатские компании, а также на спотовом европейским рынке.

Одновременно «Нафтогаз Украины» заявил, что намерен продолжить поставки газа на предприятия, если им не удастся найти нового трейдера с низкой ценой.

«Если кто-то провалился (с поиском трейдера – УНИАН), то «Нафтогаз» готов продавать газ на определенный период», - отметил В.Триколич.

Кроме того, «Нафтогаз Украины» готов оказать услуги по поиску трейдеров.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ФРУ, президиум совета ФРУ по итогам заседания, инициированной руководством НАК «Нафтогаз Украины» решил принять участие в переговорном процессе по обеспечению альтернативных поставок газа для украинской промышленности.

«Либерализация рынка газа позволяет зайти на рынок Украины различным газовым трейдерам. Действующий контракт очень жесткий, цены по нему выше даже, чем европейские. Это ставит украинскую промышленность в неравное положение с европейскими производителями. Поэтому нужно создать конкурентную среду. Мы прекрасно понимаем, что если будет конкуренция, то Украина получит рыночную цену газа и не будет диктата», – подчеркнул Бакулин.

Присутствующий на заседании председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький отметил, что нынешние цены на газ не позволяют украинским предприятиям выдерживать конкуренцию на внешних рынках. «Если пять-шесть лет назад разница в себестоимости металлургической продукции из Украины и Китая составляла около 50 долларов, то сегодня – всего 10», – отметил председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

И.о. председателя правления единственного в Украине производителя листового стекла «Пролетарий» Андрей Лазенко отметил, что из-за высоких цен на газ предприятие уже два года является убыточным. «Вопрос стоимости газа является для нашего предприятия вопросом жизни или смерти. Сегодня стоимость газа на нашем предприятии с надбавками составляет около 600 долларов за тысячу кубометров, его доля в себестоимости составляет около 50 процентов. Конкуренты в России получают газ вдвое дешевле. Поэтому курс на либерализацию рынка газа – это тот путь, который позволит украинской промышленности остаться на плаву», – сказал Андрей Лазенко.

Народный депутат Украины, почетный президент машиностроительной корпорации «УПЭК» Анатолий Гиршфельд отметил, что высокие цены на газ в течение нескольких последних лет снизили конкурентоспособность украинской промышленности. «Пришлось тяжело не только химикам и металлургами, но машиностроителям. Два года назад мы провели модернизацию на предприятии, но мы все равно теряем сотни миллионов из-за дорогого газа», – сказал Анатолий Гиршфельд. По его словам, необходима государственная поддержка внедрения энергосберегающих технологий на предприятиях.

Глава ФРУ Дмитрий Фирташ поддержал необходимость использования всех возможностей для получения природного газа по выгодной для промышленных предприятий цене. Он подчеркнул, что либерализация рынка природного газа сегодня позволяет это сделать. «Мы должны объединиться в интересах украинской промышленности. Считаю, что все компании, которые благодаря либерализации уже работают на украинском рынке газа, должны приложить усилия, чтобы обеспечить украинскую промышленность газом по конкурентным ценам», – отметил глава ФРУ Дмитрий Фирташ. «Снижение цены газа на 10 процентов позволяет сохранить около 100-150 тысяч рабочих мест. Поэтому Федерация работодателей Украины должна принять активное участие в поиске альтернативных источников газа», – подчеркнул Глава ФРУ.

Своим решением, Федерации работодателей Украины постановила привлечь к переговорному процессу по организации альтернативных поставок природного газа в Украину максимальное количество потенциальных квалифицированных поставщиков природного газа для нужд промышленности для стимулирования либерализации рынка и получения конкурентной цены природного газа для украинский промышленности.

По итогам совещания президиум совета ФРУ решил, что организация примет активное участие в поиске всех возможных поставщиков природного газа для получения максимально выгодной цены. Для этого президиум совета ФРУ уполномочил Главу ФРУ Дмитрия Фирташа принять участие в переговорном процессе по организации альтернативных поставок природного газа в Украину для нужд промышленных предприятий с целью получения конкурентной цены природного газа для украинской промышленности.

Также ФРУ предложит правительству и парламенту Украины принять меры для ускорения внедрения энергосберегающих технологий, а также стимулирования внедрения альтернативных источников получения энергии. ФРУ планирует проводить постоянный мониторинг и информирования своих членов о ценах на газовом рынке Украины и их влиянии на отрасли украинской экономики.

Президиум Совета ФРУ решил создать временный координационный совет между ФРУ и НАК «Нефтегаз Украины» на время проведения процесса либерализации рынка природного газа Украины. Он должен помочь украинским предприятиям перейти на новые условия работы рынка газа.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада внесла изменения в законодательство, которым разрешена либерализация рынка газа.

С 3 октября 2012 года Кабинет министров Украины прекратил действие постановления №163 от 5 марта 2008 года, которым обеспечивалась монополия НАК «Нафтогаз Украины» на реализацию импортного газа.

Кроме того, Кабмин также отменил действие постановления, которое позволяло осуществление самостоятельной закупки импортного газа предприятиями-производителями азотных минеральных удобрений, в объеме, не превышающем собственных нужд производства.

В апреле 2012 года НКРЭ утвердила порядок доступа к газотранспортной системе (ГТС) Украины, предоставляющий субъектам рынка равные права по доступу к системе и подземным хранилищам газа (ПХГ).

По заявлению главы «Нафтогаза» Евгения Бакулина, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» ожидает увеличения поставок газа от немецкой компании RWE и прихода других европейских трейдеров на внутренний рынок.

С 1 ноября текущего года «Нафтогаз Украины» начал импорт газа, закупаемого у трейдера - немецкой компании RWE и поставляемого по реверсной схеме в Украину через Польшу.

В 2013 году Украина планирует импортировать по реверсной схеме из Европы 5 млрд куб. м газа и сократить его закупки из РФ до 20 млрд куб. м.

За последние четыре года стоимость природного газа, который в Украину поставляет НАК «Нефтегаз Украины», выросла почти в 2,5 раза – до средней цены в 2012 году 420 долларов за тысячу кубометров с 180 долларов в 2008 году. .

С четвертого квартала 2011 года стоимость газа для Украины перешагнула отметку в 400 долларов.

По словам председателя правления НАК «Нефтегаз Украины» Евгения Бакулина, сегодня стоимость газа для Украины составляет 3509 грн. за тысячу кубометров без НДС.

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Янукович подписал закон о госбюджете на 2013 год

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон “О Государственном бюджете Украины на 2013 год”, который был принят парламентом 6 декабря, с дефицитом 3,2%.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря Верховная Рада Украины приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2013 год». Парламент утвердил госбюджет с доходами 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, дефицитом госбюджета – 50,4 млрд грн, предельным уровнем государственного долга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн. Документ рассчитан исходя из таких прогнозных макроэкономических показателей: номинальный ВВП – 1,576 триллиона гривень, темпы роста ВВП – 3,4%, инфляция (декабрь к декабрю) – 4,8%, индекс цен производителей (декабрь к декабрю) – 5,5%, фонд оплаты труда – 482,3 миллиарда гривень.

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ФГИ рассчитывает в 2013 году выставить на продажу «Турбоатом»

Фонд государственного имущества Украины рассчитывает в 2013 году выставить на продажу 75,22% акций компании «Турбоатом» в случае принятия соответствующего решения Кабинетом министров Украины.

Об этом сказано в документе, размещенном на веб-сайте ФГИ.

Согласно документу, уставный капитал «Турбоатома» составляет 105,624 млн грн.

Справка УНИАН. Компания «Турбоатом» производит паровые турбины для ТЭС и АЭС, гидротурбины для ГЭС, газовые турбины для ТЭС. Производство турбин осуществляется по замкнутому циклу: от проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ до изготовления, сборки, испытания турбин и отгрузки. В структуру «Турбоатома» входят два специальных конструкторских бюро, технологические подразделения, научно-исследовательские лаборатории, заготовительная база, механообрабатывающее производство, испытание энергетического оборудования. Управление государственной частью акций ОАО «Турбоатом» осуществляет Фонд государственного имущества Украины, которому принадлежит 75,22% акций компании.

«Турбоатом» работает с 1934 года. С 1969 года завод изготавливает паровые турбины для атомных электростанций, которыми оснащены практически все АЭС в СНГ, а также электростанции в Западной Европе (Германия, Венгрия, Болгария, Финляндия). Турбины «Турбоатома» успешно используются в 45 странах.

На сегодняшний день «Турбоатом» является одним из ведущих турбостроительных предприятий мира. Завод также включен в перечень объектов, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

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Фонд госимущества продал 13,25% акций «Черниговгаза»

Фонд государственного имущества Украины продал 13,25% акций газоснабжающего предприятия «Черниговгаз» компании «Ласфано Украина» за 15,98 млн грн.

Об этом сообщил УНИАН представитель пресс-службы ФГИУ.

По его информации, всего было реализовано 1 млн 508,612 тыс. акций по цене 10,59634 грн за штуку.

Как сообщал ранее УНИАН, Фонд государственного имущества Украины 14 декабря выставил на продажу на фондовой бирже ПФТС 13,25% пакет акций "Черниговгаз".

Начальная цена выставляемого на продажу 13,25% пакета составляла 15 млн 985 тыс. грн.

«Черниговгаз» занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным организациям в Черниговской области.

Номинальным держателем 52,429% пакета акций компании является Всеукраинский депозитарий ценных бумаг, номинальным держателем 38,25 % акций - Национальный депозитарий Украины.

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Янукович и Баррозу договорились о дате и месте саммита Украина-ЕС

Президент Украины Виктор Янукович и Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу договорились, что Саммит Украина-ЕС состоится 25 февраля 2013 года в Брюсселе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, дату проведения саммита собеседники согласовали сегодня во время телефонного разговора, который состоялся по инициативе Президента Еврокомиссии.

Также В.Янукович и Ж.Баррозу обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества Украины и Европейского Союза.

Как сообщал УНИАН, традиционно Украина и ЕС проводят саммиты раз в году.

Последний саммит состоялся в середине декабря 2011 года в Киеве.

В этом году начало работы над подготовкой к саммиту европейской стороной было задержано с целью дождаться результатов парламентских выборов в Украине.

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Cпад промпроизводства в Украине в ноябре составил 2,5%

В Украине спад промышленного производства в ноябре 2012 года по сравнению с октябрем 2012 года составил 2,5%, против ноября 2011 г. – 3,7%, а по итогам января-ноября – 1,5%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, в ноябре по сравнению с октябрем 2012 года рост зафиксирован только в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 5%, в металлургии – на 0,9%, производстве машин и оборудования – 0,3%, распределении воды, газа и электроэнергии – на 4,3%.

При этом наибольший спад зафиксирован в производстве неметаллической продукции – на 12,2%, в производстве электрического, электронного и оптического оборудования - на 10,7%, производстве кожи и материалов из кожи – на 8,9%, в производстве транспортных средств и оборудования – 8,3%, в целлюлозно-бумажном производстве – на 8,6%, производстве пищевых продуктов и табачных изделий - на 5,8%, производстве резиновых и пластмассовых изделий – на 5,5%.

Спад в легкой промышленности по сравнению с октябрем 2012 года составил 4,4%, в добывающей – 3,4%, в химической и нефтехимической – 3,1%, в машиностроении – 6,4%.

Вместе с тем по сравнению с ноябрем 2011 года рост наблюдается в добывающей промышленности – 0,2%, легкой промышленности (1,6%) и перерабатывающей промышленности (2,5%).

По итогам января-ноября 2012 года к январю-ноябрю 2011 года рост наблюдается в добывающей промышленности (2,5%), производстве пищевых продуктов (1,1%), химической и нефтехимической промышленности (7,6%), производстве транспортных средств (1,8%), производстве и распределении электроэнергии, воды и газа (2,7%). Наиболее серьезный спад по итогам января-ноября 2012 года к январю-ноябрю 2011 года отмечается в текстильном производстве – 17,7%, производстве кокса и нефтепереработке – 25,6%, производстве машин и оборудования – 10,5%.

Как сообщал УНИАН, в Украине спад промышленного производства в октябре 2012 года по сравнению с октябрем 2011 года составил 4,2%, против сентября т.г. зафиксирован рост – 5,8%. В январе-октябре 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года спад промпроизводства составил 1,4%.

В 2011 году промышленное производство Украины выросло на 7,3% по сравнению с ростом на 11,2% в 2010 году.

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Янукович обсудит с Путиным взаимоприемлемый механизм отношений Украины с Таможенным союзом

Президент Украины Виктор Янукович 18 декабря будет находиться с рабочим визитом в Российской Федерации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным В.Янукович планирует обсудить комплекс актуальных вопросов украинско-российского сотрудничества, прежде всего в энергетической и торгово-экономической сферах.

Внимание также будет уделяться выработке взаимоприемлемого механизма взаимодействия Украины с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана.

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НБУ подтвердил назначение Приходько первым заместителем председателя Нацбанка

Пресс-служба Национального банка Украины подтвердила назначение первым заместителем председателя Нацбанка Бориса Приходько.

Согласно сообщению пресс-службы, Б. Приходько имеет 19-летний опыт работы в банковской системе. Начал свою трудовую деятельность в 1993 году в акционерном коммерческом агропромышленном банке “Украина”, в котором проработал до 2001 года. В 200–2003 годах работал в ОАО «Коммерческий банк “Хрещатик”. С 2003-го по 2012 год – в государственном “Ощадбанке”, где с 2008 года занимал должность директора казначейства.

17 декабря 2012 года назначен первым заместителем председателя НБУ.

Напомним, сегодня, 17 декабря, УНИАН сообщил со ссылкой на источник в банковских кругах о назначении первым заместителем председателя правления Национального банка Украины Бориса Приходько, занимавшего пост директора казначейства «Ощадбанка».

Вакансия первого заместителя была вакантна с февраля 2012 года, после того как Юрий Колобов возглавил Министерство финансов.

На прошлой неделе глава НБУ Сергей Арбузов на встрече с журналистами заявил, что постарается заполнить вакансию до 31 декабря.

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Обстоятельства инцидента с LNG-терминалом станут известны на этой неделе, заверил Каськив

На текущей неделе станут известны обстоятельства инцидента с подписанием соглашения о сотрудничестве с испанской компанией Gas Natural Fenosa по реализации национального проекта «LNG-терминал».

Об этом в комментарии УНИАН заявил председатель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив.

«В ближайшие дни мы узнаем реальные обстоятельства этого инцидента», - сказал он.

В.Каськив также отметил, что американская компания «APCO Worldwide Inc.» будет продолжать работу с потенциальными инвесторами украинских LNG-терминала, предоставлять им исчерпывающую информацию об условиях участия в проекте и ходе его реализации.

«Незаангажированность» этой компании и «независимость» от «Газпрома» имела для украинской стороны первостепенное значение при выборе партнера, отметил В.Каськив.

"Мы выбрали американскую компанию, потому что такое партнерство может обеспечить защиту национальных интересов Украины. Европейские структуры слишком тесно связаны с газовым монополистом", - глава Госинвестпроекта.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Украина подписала с компанией Gas Natural Fenosa (Испания) соглашение о сотрудничестве по реализации национального проекта «LNG-терминал».

Однако позже оказалось, что Джорди Бонвеи, подписавший документ от испанской стороны, не имел полномочий на это.

За неделю до подписания соглашения В.Каськив заявлял о наличии информации о готовящейся «информационной атаке» с целью дискредитации проекта «LNG-терминал».

Для изучения обстоятельств подписания этого соглашения была создана Межведомственная комиссия во главе с и.о. первого вице-премьер-министра Украины Валерием Хорошковским.

Результаты расследования комиссии пока неизвестны, а В.Хорошковский подал в отставку со своего поста из-за несогласия с назначением премьер-министром Николая Азарова.

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ТНК-ВР определится с судьбой Лисичанского НПЗ не ранее будущего года

Российско-британская ТНК-ВР, сделку по покупке которой в первой половине 2013 года планирует закрыть "Роснефть", продолжает обсуждать дальнейшую судьбу Лисичанского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Украине.

Об этом сообщил журналистам старший вице-президент компании Михаил Давыдов, передает агентство Прайм.

"Сегодня идут не переговоры, а скорее разговоры. Обсуждается несколько вариантов развития ситуации, в том числе пуск завода или продажа", - сказал он.

М.Давыдов отметил, что в связи с будущим поглощением компании "Роснефтью" решения по Лисичанскому НПЗ не стоит ждать раньше начала следующего года. При этом он впервые официально подтвердил, что одним из претендентов на покупку является Д.Фирташ. "Фирташ - один из потенциальных покупателей, поэтому он тоже участвует в переговорах", - сказал М.Давыдов.

Он также сообщил, что ТНК-ВР отказалась от идеи переноса некоторых установок, в том числе установки пропилена, с Лисичанского НПЗ на свои российские заводы. "Эта идея оказалась неэффективной", - сказал старший вице-президент компании.

Напомним, в марте, в связи с убыточностью нефтепереработки в Украине, менеджмент ТНК-ВР принял решение приостановить поставки сырья на Лисичанский НПЗ, остановив его на внеплановый ремонт. На текущий момент из всех производственных мощностей предприятия в технологическом процессе задействован только комплекс по производству полипропилена.

В мае Д.Фирташ заявлял о намерении приобрести НПЗ в Украине для создания на его базе нефтехимического производства.

В начале августа луганский губернатор Владимир Пристюк заявлял, что к концу августа у Лисичанского НПЗ появится новый собственник. В июле В. Пристюк сообщил, что переговоры по покупке Лисичанского НПЗ ведет известный бизнесмен Дмитрий Фирташ.

Ранее исполнительный директор компании Герман Хан сообщал, что ТНК-ВР ведет переговоры с несколькими претендентами о продаже Лисичанского НПЗ и отказался комментировать информацию о том, что одним из претендентов является украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ.

Бизнес группы ТНК-BP в Украине включает ООО "ТНК-BP Коммерс" (управляющий центр, оптовая торговля нефтепродуктами на внутреннем и внешнем рынке), СП ООО "Кершер" (розничная торговля нефтепродуктами) и ЗАО "ЛИНИК", эксплуатирующее Лисичанский НПЗ. Представители ТНК-ВР ранее заявляли, что прекращение нефтепереработки не повлечет за собой сокращение розничного бизнеса компании в Украине - топливо для своих АЗС она покупает на украинском внутреннем рынке.

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