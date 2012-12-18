ДАЙДЖЕСТ СМИ за 18 декабря

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Янукович подписал госбюджет на 2013 год» пишет: Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак заявлял, что госбюджет-2013 будет пересмотрен в конце первого квартала…

http://delo.ua/ukraine/janukovich-podpisal-gosbjudzhet-na-2013-god-192632/

* * *

Также «Дело» в публикации «Литва отказалась выполнять решения суда по иску «Газпрома» пишет: в Литве возмущены тем, что «Газпром» задействовал для разрешения конфликта Стокгольмский арбитраж - местные чиновники полагали, что во всем можно разобраться в местных судах...

http://delo.ua/ukraine/litva-otkazalas-vypolnjat-reshenija-suda-po-isku-gazproma-192687/

* * *

«Дело» в публикации «Валютный налог стабилизирует гривну в 2013-м — эксперты» пишет: эксперты прогнозируют, что потенциальное введение 10%-го сбора в Пенсионный фонд по продаже иностранной валюты окажет стабилизационный эффект на гривну в 2013 году…

http://delo.ua/finance/valjutnyj-nalog-stabiliziruet-grivnu-v-2013-m-eksperty-192657/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Государство уловило связь», в котором пишет: операторов мобильной и фиксированной связи, которые годами инвестировали в создание сетей, заставят предоставлять доступ к своему оборудованию прямым конкурентам. Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи, одобрила законопроект, согласно которому компании обязаны сдавать свою инфраструктуру в аренду по гостарифам. За минувшие годы инвестиции только трех крупнейших мобильных операторов в свои сети превысили 10 млрд долл.

http://www.kommersant.ua/doc/2093120

* * *

Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Газ и навсегда», в котором пишет: сегодня в Москве состоятся переговоры президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина. В администрации украинского президента отмечают, что в ходе встречи главы государств попытаются выработать "взаимоприемлемый механизм взаимодействия Украины с Таможенным союзом". Тем временем в Кабинете министров ожидают создания рабочей группы по подготовке к вступлению в Евразийское экономическое сообщество. Адаптацию норм Таможенного союза (ТС) к своему законодательству Киев рассчитывает провести с оговорками, хотя нынешняя нормативная база ТС этого не допускает. В обмен на смену вектора интеграции Украине обещан ряд преференций, включая снижение стоимости газа на пятилетний период…

http://www.kommersant.ua/doc/2092917

* * *

«Сегодня» в публикации «Сильный мороз вывел Киев из строя» пишет: в столице отказывают светофоры, а продажи одежды с подогревом увеличились втрое…

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/Kiev-soshel-s-uma-iz-za-morozov.html

* * *

Также «Сегодня» в публикации «Табачник благодаря Тигипко может отхватить большой куш» пишет: продолжается ожидание указа Януковича о назначении нового правительства. Чем больше времени проходит, тем интереснее может быть пасьянс, который разложит президент. В частности, по информации источника, Сергей Тигипко уходит в парламент…

http://www.segodnya.ua/politics/power/Tabachnik-i-Tigipko.html

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Гендиректор: «Укрпочта» - госпредприятие, и, скорее всего, останется в этом статусе» пишет: «Укрпочта» решила кардинально изменить имидж и начать зарабатывать. Как это можно сделать в условиях глобального отказа населения от печатных изданий и писем в конвертах УНИАН рассказала генеральный директор ГППС «Укрпочта» Оксана Плотникова…

http://economics.unian.net/rus/detail/150642

* * *

Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Депутатов хотят лишать мандата за счета в банке» пишет: полномочия думской комиссии по доходам парламентариев могут значительно расшириться…

http://izvestia.ru/news/541734

* * *

Также «Известия» в публикации «Контроль за техосмотром автомобилей могут вернуть государству» пишут: российский Союз страховщиков работу по осуществлению контроля за операторами и страховщиками провалил…

http://izvestia.ru/news/541691

(УНИАН)