Встреча Януковича и Путина переносится - "необходимы дополнительные консультации"

Запланированный на сегодня, 18 декабря, рабочий визит Президента Украины Виктора Януковича в Российскую Федерацию перенесен.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Пресс-служба напоминает, что темами встречи Президентов Украины и России определены актуальные вопросы украинско-российского сотрудничества, в первую очередь в энергетической и торгово-экономической сферах. В частности - выработка взаимоприемлемого механизма взаимодействия Украины с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана.

Для успешной реализации этих договоренностей необходимы дополнительные консультации на экспертном уровне. В связи с этим стороны договорились о перенесении срока визита, отмечает пресс-служба.

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