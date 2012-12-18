ВР досрочно прекратила полномочия народного депутата Николая Азарова

Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия народного депутата Николая Азарова.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 268 народных депутатов из 411, зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно соответствующему постановлению, полномочия народного депутата Украины Н.Азарова, избранного по общегосударственному многомандатному избирательному округу, Партия регионов, прекращены в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий.

Как сообщал УНИАН, проект постановления «О досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Николая Азарова» внес на рассмотрение ВР председатель парламента Владимир Рыбак.

9 декабря Президент Украины Виктор Янукович внес на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру Н.Азарова на должность премьер-министра.

13 декабря Верховная Рада дала согласие на назначение Н.Азарова на эту должность.

В тот же день В.Янукович подписал указ о назначении Н.Азарова премьер-министром.

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