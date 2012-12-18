Азаров заверил, что приложит все усилия для ликвидации последствий стихии

Премьер-министр Украины Николай Азаров заверил, что правительство приложит все усилия для ликвидации последствий стихии.

Об этом говорится в обращении Н.Азарова к гражданам, текст которого передан УНИАН Департаментом информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Премьер напомнил, что во многих областях Украины сложились чрезвычайно сложные погодные условия. За последнюю неделю выпала двухмесячная норма снега. Мороз и метели привели к значительному осложнению ситуации на дорогах. Много населенных пунктов остались без электроснабжения.

По словам Н.Азарова, правительство постоянно принимает необходимые меры для поддержания нормальной жизнедеятельности страны. Соответствующим министерствам и ведомствам, региональным администрациям поручено организовать работы по восстановлению электроснабжения и обеспечению транспортного сообщения, а при необходимости - ограничения или закрытия движения автотранспорта.

В Кабинете министров создан оперативный штаб. Соответствующие службы работают круглосуточно в усиленном режиме.

«Но ситуация остается опасной для жизни и здоровья людей. С целью предупреждения аварийных ситуаций на дорогах в период экстремальных погодных условий прошу воздержаться от выезда на дороги без неотложной необходимости», - добавил премьер.

Он заверил, что правительство сделает все возможное для ликвидации последствий стихии как в нынешней ситуации, так и в дальнейшем.

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