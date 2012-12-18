Анонс на 19 декабря

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Запланировано проведение брифингов с участием министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка и первого замминистра чрезвычайных ситуаций Виталия Бута.

* Пресс-конференция на тему: "Кризис в странах центральной и восточной Европы и реакция ЕБРР". Участники: Джонатан Чарльз, директор департамента внешних и внутренних связей ЕБРР (Лондон), Антон Усов, старший советник ЕБРР (Киев).

* Пресс-конференция на тему: "Итоги проведения Первого Всемирного Дня сбережений в Украине". Организаторы: Независимая ассоциация банков Украины (НАБУ) и немецкий банк развития KfW. Участники: Сергей Мамедов, исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины; Елена Шарова, директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц; Лоренц Гесснер, старший проектный менеджер департамента развития финансового сектора немецкого банка развития KfW. НАБУ собирается обратиться к Президенту Украины В.Ф.Януковичу с инициативой поддержать празднование Всемирного Дня сбережений на государственном уровне и сделать его официальным праздником.

* Состоится традиционная Прямая линия читателей газеты «Комсомольская Правда в Украине» и первого заместителя Генерального прокурора Украины Рената Кузьмина.

* Пресс-конференция на тему: "Сталь и сырье: Что ожидает украинских металлургов в 2013". Участники: директор ГП "Укрпромвнешэкспертиза" Владимир Власюк, руководитель проекта DELPHICA Александр Крайников.

* Состоится интернет-мост Киев-Варшава на тему: «Экономические последствия геополитического выбора Украины: реформы, ЕС, Таможенный Союз». Участники: экс-советник Президента Польши А.Квасневского, экономический советник Главного переговорщика о вступлении Польши в ЕС, консультант Всемирного банка, Европейской Комиссии, Европейского банка реконструкции и развития Витольд Орловский; исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко; политолог, директор Международного института демократий Сергей Таран.

* EDAPS.com проведет «День открытых дверей» на отечественных предприятиях, обеспечивающих уникальное производство электронных идентификационных документов. Это единственное производство в мире, не имеющее аналогов, в том числе, в странах Азии, Европы, Америки, созданное на основе украинских научных достижений. Гостям в реальном режиме времени будут продемонстрированы национальные инновационные технологии в сфере производства и защиты современных идентификационных документов. Приглашены: Николай Азаров, Премьер-министр Украины, Михаил Бродский, глава Госкомпредпринимательства Украины, Сергей Лекарь, зам.министра внутренних дел Украины, Юрий Шевченко, зам.министра финансов Украины; Валерия Лутковская, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и др.

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