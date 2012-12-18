Перечень доступных данных Единого реестра предпринимателей расширят

Государственная служба по вопросам регуляторной политики и предпринимательства и Министерство юстиции Украины согласовали проект приказа об утверждении Порядка предоставления данных из Единого государственного реестра юридических и физических лиц – предпринимателей, которым расширяется перечень доступных данных Реестра.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госпредпринимательства.

Согласно сообщению, доступными должны стать данные об основном виде деятельности юридического или физического лица – предпринимателя, данные о существующих ограничениях представительства от имени юридического лица, сведения о выдаче последней выписки из Реестра. Документ предполагает также расширенный доступ к информации об основателях и должностных лицах компаний, участвующих в различных тендерах, - с целью недопущения участия в торгах подставных лиц.

«Предполагается признать утратившим силу приказ Министерства юстиции №2009/5 от 2011 года «Об организации доступа к данным Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц – предпринимателей», - сказано в сообщении.

Справка УНИАН. В настоящее время данные Реестра в широком доступе ограничены следующим образом: в отношении юридических лиц указывается только полное наименование юридического лица и сокращенное наименование в случае его наличия, идентификационный код юридического лица, местонахождение юридического лица, фамилия, имя, отчество руководителя, контакты, местонахождения регистрационного дела, дата и название последнего регистрационного действия. В отношении физических лиц-предпринимателей доступна информация о фамилии, имени, отчестве физического лица, о контактах, местонахождении регистрационного дела, о дате и названии последнего регистрационного действия, об осуществлении предпринимательской деятельности.