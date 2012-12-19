ДАЙДЖЕСТ СМИ за 19 декабря

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Металлурги хотят создать профильное лобби в парламенте» пишет: представители отечественного ГМК составляют обращение к «своим» нардепам с просьбой объединить усилия в продвижении важных отраслевых вопросов…

http://delo.ua/business/metallurgi-hotjat-sozdat-profilnoe-lobbi-v-parlamente-192792/

* * *

Также «Дело» в публикации «Финансовые итоги дня: Проминвестбанк избавляется от кредитов, а НБУ пообещал прекратить конфискацию валютной выручки весной» пишет: 18 декабря Альфа-Банк купил портфель розничных кредитов у Проминвестбанка, а НБУ задумался об отмене обязательной продажи 50% валютной выручки с апреля...

http://delo.ua/finance/finansovye-itogi-dnja-prominvestbank-izbavljaetsja-ot-kreditov-a-192780/

* * *

«Дело» в публикации «Стабильность банковских депозитов будет зависеть от курса гривны в 2013 году - Fitch» пишет: рейтинговое агентство оценивает прогноз по банковскому сектору СНГ в 2013 году как стабильный, но отмечает, что в Украине он будет зависеть от макроэкономических показателей, в частности, валютного курса…

http://delo.ua/finance/stabilnost-bankovskih-depozitov-budet-zaviset-ot-kursa-grivny-192763/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Себе дороже», в котором пишет: с 1 июля 2013 года Государственная налоговая служба планирует при поддержке парламента установить контроль над трансфертным ценообразованием, чтобы лишить бизнес желания выводить прибыль из-под налогообложения. Предприятия будут обязаны подавать отчет о сделках с контрагентами на сумму свыше 50 млн грн, а также обосновывать контрактные цены. Более пристальный контроль должен увеличить уплату налога на прибыль на 20 млрд грн. Бизнес неожиданно поддержал идею, но при условии увеличения порога операций с контрагентами…

http://www.kommersant.ua/doc/2093806

* * *

Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Союз недвижимый», в котором пишет: анонсированный визит президента Виктора Януковича в Москву так и не состоялся - о его отмене стало известно за 3,5 часа до вылета президентского борта из Киева. Источники утверждают, что Украина в последний момент отказалась гарантировать свое вступление в Таможенный союз. Детали диалога Киева и Москвы по этому вопросу не разглашаются - к переговорам о визите не привлекались даже МИДы обеих стран. Однако известно, что требование Кремля категорическое - цена газа будет снижена только в случае, если Украина примет все условия России…

http://www.kommersant.ua/doc/2093818

* * *

«Сегодня» в публикации «В Крыму вместо «скорой» к больным приезжает такси за счет пациента» пишет о том, как медики переживают финансовый кризис…

http://www.segodnya.ua/regions/krym/V-Krymu-vmesto-skoroy-k-bolnym-priezzhaet-taksi-za-schet-pacienta.html

* * *

Также «Сегодня» в публикации «Некоторых киевлян в 2013 году озолотят» пишет: согласно проекту бюджета столицы, в плюсе окажутся льготники. Плохи дела будут у бюджетников. А главные стройки Киева, видимо, придется заморозить до лучших времен…

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/privet-byudzhet.html

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Глава ассоциации "Укрцукор": «Сегодняшняя цена на сахар - это своего рода SOS» пишет: ситуация на рынке сахара - критическая. Себестоимость производства тонны свекловичного сахара в этом году возросла, что объясняется подорожанием сырья и энергоносителей. Между тем, цена на сахар в Украине ниже себестоимости. Таким образом, сахарщики работают в убыток. О том, что происходит в отрасли в интервью УНИАН рассказал председатель Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины Николай Ярчук…

http://economics.unian.net/ukr/detail/150820

* * *

Также сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Начальник ИМТП: Рост грузооборота не гарантирует роста прибыли - все зависит от ситуации на рынке» пишет: Ильичевский морской торговый порт входит в пятерку крупнейших морских портов Украины. Сегодня этому предприятию, как и другим отечественным портам, приходится решать сложные вопросы. О том, как ИМТП планирует преодолеть существующие проблемы, в эксклюзивном интервью УНИАН рассказал начальник ИМТП Александр Григорашенко…

http://economics.unian.net/rus/detail/150845

* * *

Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Минфин предложил застраховать пассажиров автобуса за 14 копеек» пишет: со следующего года россияне смогут требовать компенсацию за ЧП в общественном транспорте…

http://izvestia.ru/news/541844

* * *

Также «Известия» в публикации «Визит Януковича в Москву отменили из-за проблем с Таможенным союзом» пишут: в Киеве ожидают, что срыв встречи президентов приведет к серьезной заморозке отношений…

http://izvestia.ru/news/541824

(УНИАН)