Азаров показал «желтую карточку» руководству Киевской области

Премьер-министр Николай Азаров критикует руководство Киевской области за неудовлетворительную работу во время сильных снегопадов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая заседание Кабинета министров.

"Нужно отметить, что не во всех регионах робота поставлена настолько ответственно и четко, как того требует состояние дел. Хуже всего дела - в Киевской области. Все время снегопадов область была «лидером» по количеству населенных пунктов, отрезанных от энергоснабжения. И сейчас остается «лидером» по количеству сел, где электроснабжение не возобновлено", - сказал Н.Азаров.

По его мнению, это свидетельствует, что ответственные руководители «частной компании «Киевоблэнерго» и местная власть своевременно не позаботились о вырубке деревьев вокруг линий электропередач, о ремонте электросетей и повышении их надежности. Также это свидетельствует о том, что слабо организована координация работ и оперативность действий ремонтных бригад».

«Поэтому мне пришлось поручить Министерству энергетики привлечь к работе в Киевской области ремонтные бригады из других регионов. В первую очередь, это серьезная претензия к руководству области. Если хотите, «желтая карточка». Но это говорит и о том, что частная компания «Киевоблэнерго» оказалась не готова к ожидаемым и, собственно, никоим образом не катастрофическим природным явлениям. «Киевоблэнерго» проявило нерасторопность и недопустимое безразличие к людям. Отрезать провода за долги и требовать от клиентов соблюдения придуманных компанией условий они умеют очень хорошо, а все сделать, чтобы быстро возобновить электроснабжение – нет. Это абсолютно неприемлемое отношение к гражданам», - подчеркнул Н.Азаров.

По его словам, это вообще ставит вопрос о возможности этой компании эксплуатировать электрические сети в Киевской области.

«Мириться с этим мы не будем. Я официально предупреждаю владельцев «Киевоблэнерго» о том, что подобной, с позволения сказать, «работы» правительство не потерпит. Если нужно, мы задействуем все правовые механизмы влияния. Хочу напомнить элементарную истину: собственность – это в первую очередь ответственность. Безответственному владельцу на украинском рынке места нет. И власть, начиная с местного уровня, должна это контролировать и напоминать», - заявил глава правительства.