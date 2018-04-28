Вектор Украины: ни в ТС я не пойду, ни в ЕС я не пойду...

В.Путин и В.Янукович

Перенос встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина породил массу разговор и домыслов на тему дальнейшего сотрудничества двух государств, а также усилил неопределенность в газовом вопросе. Одни эксперты связывают срыв переговоров с нежеланием Киева ускорять присоединение к Таможенному союзу, на чем настаивает Москва и предлагает взамен газпромовскую скидку.

Другие уверяют, что украинская власть все же решилась пойти по заявленному европейскому пути развития, чем и объясняется охлаждение украинско-российских отношений.

Но есть и третье мнение – Янукович, жаждущий полной и неоспоримой власти, никогда не согласится на любой «альянс» с внешними партнерами, который может ограничить для него свободу экономического и политического маневра на собственной территории. Судя по всему, неопределенность в выборе Киева будет продолжаться очень долгое время. Экономическая выгода присутствует при любой интеграции Украины, в той или иной мере, но политически «семья» потеряет господство, а она не переносит указаний извне. Согласитесь, распоряжаться единолично страной – это одно, а выслушивать «предложения» со стороны – другое.

Понятно, что в случае интеграции любой направленности, «предложения» последуют. И для верхов сейчас не важно откуда – из ЕС, из России – они для нее неприемлемы, так как ограничивают в желаниях властвовать. Ранее акцент ставился на бизнес, который держит на плаву власть. Якобы он мешает выбору. Но сейчас абсолютно понятно и ему, что в кризисные времена выживать в союзах легче. Причем в европейском «команд» как себя вести будет меньше, потому что все основано на цивилизованных рыночных принципах, а не на тоталитарных, как это происходит везде, где участником объединения является Россия, основы правления в которой - абсолютный контроль всех сфер жизни. Ожидать в ближайшее время вступления Украины в какое-либо объединение, вряд ли, стоит…

Таможенный союз "замораживается"

Программой визита Президента Украины в Москву планировалась встреча Виктор Янукович и Президента России Владимир Путин «тет-а-тет», после чего должно было состояться подписание двухсторонних документов. Все сходились на мнение, что речь пойдет о Таможенном союзе и цене газа, скидку на который Кремль предлагает все последнее время в обмен на ТС, озвучивая разные суммы – от внутрироссийской до среднеевропейской.

Но, поговорить двух главам государств не получилось. В пресс-службе Президента Украины это пояснили тем, что «для успешной реализации договоренностей необходимы дополнительные консультации на экспертном уровне. В связи с этим стороны договорились о переносе срока визита».

Народный депутат от Партии регионов Леонид Кожара не видит «особых проблем» в переносе рабочего визита Януковича. Он считает, что «в каждом переговорном процессе, особенно в сложном, существует много нюансов, и все это возможно».

«Сколько раз переносятся, например, советы Европейского Союза, разных органов, так и в Таможенном Союзе. Я особых проблем здесь не вижу. Напротив, чем лучше будет подготовлена встреча в Москве, тем более может быть выгоды для Украины и для всех участников переговоров», - подчеркнул Кожара.

Вместе с тем он отметил, что Украина не может быть членом Таможенного союза, потому что это противоречит положениям законодательства о европейской интеграции, «но если у Таможенного союза есть заинтересованность, то Украина может присоединиться частично к определенным отраслевым документам Таможенного союза, где есть интерес Таможенного союза и Украины. Это не членство, а присоединение к определенным нормативным актам и соглашениям».

Но в России уверяют, что Украина и Таможенный союз уже работают по формуле «3+1», предложенной Киевом. Там ждут дальнейшего "углубления" сотрудничества.

В этой истории есть еще один немаловажный момент. В газовой «дискуссии» с Россией Украина все настойчивее продвигает альтернативные газпромовскому газу проекты. Они, конечно, более иллюзорные, чем реалистичные, но все же движения есть. Не забыла власть о ЕС, который активизировался в отношении модернизации ГТС и поставках газа в нашу страну вне «Газрома». Несмотря на политические перепалки с Брюсселем, экономические выгоды для двух сторон взяли верх. Так, накануне планировавшегося визита Януковича в Москву, 17 декабря, он и президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу во время телефонного разговора договорились о проведении саммита Украина-ЕС 25 февраля 2013 года, что было совершенно неожиданно. Ранее озвучивалась дата – середина следующего года. Ускорение переговорного процесса наводит на мысль, что основные проблемы разрешены.

***Традиционно Украина и ЕС проводят саммиты раз в год. Последний состоялся в середине декабря 2011-го в Киеве. В текущем году начало работы над подготовкой к саммиту с европейской стороны было задержано с целью дождаться результатов парламентских выборов в Украине.

Но народный депутат от фракции Партии регионов Анна Герман считает, что перенос визита Президента Украины в Москву не связан с назначением на 25 февраля саммита Украина-ЕС. «Я не думаю, что тот или иной визит могут препятствовать каким-то процессам, потому что они могут лишь дополнять эти процессы», - сказала Герман, высказав уверенность, «что придет время, и состоится этот визит в Москву, и он будет отвечать тем интересам, которые нужны Украине».

Директор «Агентства моделирования ситуаций» Виталий Бала считает, что визит Януковича в Москву перенесен из-за того, что руководство России, в частности Президента Владимира Путина, не удовлетворили предложенные на данный момент Украиной условия сотрудничества с Таможенным союзом. По его предположению, встреча была перенесена по инициативе российской стороны. Эксперт считает, что Украину не устраивают и она не принимает те условия сотрудничества, которые в настоящее время предлагает Россия. «Поэтому не было создано соответствующих условий для нынешнего визита», – сказал Бала.

Учредитель общественной организации «Центр UA», один из инициаторов Общественной кампании «Новый Гражданин» Олег Рыбачук считает, что Янукович пытается реанимировать себя в качестве внешнеполитического игрока в отношениях с Востоком и Западом. Он напомнил, что ранее Путин четко заявил, что встреча с Януковичем состоится только, если для этого появятся обстоятельства, «то есть, или вы приезжаете сдаваться, или никто с вами говорить не будет».

С другой стороны, если вспомнить договоренность о проведении саммита Украина-ЕС, то, по мнению Рыбачука, вполне очевидно, что речь шла не исключительно о дате, а стороны достигли определенных договоренностей, которые и позволили, наконец, определить сроки его проведения. Эксперт не исключил, что разговор также мог повлиять на перенос визита Януковича в Москву.

Рыбачук отметил, что руководство России всеми своими действиями, в частности и сверх категоричной позицией относительно возможного участия Украины в Таможенном союзе, демонстрирует откровенное пренебрежение к Януковича. По его словам, если у Президента Украины еще есть остатки достоинства, то он не может позволить «слить страну полностью».

Кроме того, по словам эксперта, весомым является фактор бизнес-групп из окружения Януковича. «Есть пример таких участников Таможенного союза, как Беларусь, Казахстан, где местный бизнес оказался под полным контролем российских структур. Украинские олигархи должны понимать, что в случае вступления государства в ТС, они утратят экономический контроль над страной, а вместе с ней и над собственным бизнесом», - заявил эксперт.

Первый заместитель председателя фракции «Батькивщина», народный депутат Сергей Соболев отмечает, что перенос визита свидетельствует о том, что Украина возвращается в советские времена, когда руководство республики согласовывалось в Кремле.

По его словам, визит Януковича был сорван не только из-за противоречий в вопросе условий присоединения к Таможенному союзу, а еще и потому, что стороны не согласовали конкретные кадровые назначения на должности министров в новом-старом правительстве Николая Азарова.

«Предыдущее правительство Азарова также имело в своем составе нескрываемые креатуры Москвы, которые сделали все для того, чтобы проводить выгодную для восточного соседа внутреннюю и внешнюю политику в Украине. Достаточно много было сделано и для втягивания нашего государства в так называемый «Русский мир». Однако похоже, что в этот раз аппетиты Кремля возросли, и перед Януковичем были поставлены более жесткие кадровые и политические требования», - сказал Соболев.

«Для В.Януковича, который имеет все полномочия для немедленного назначения министров, торги за должности в Кабмине, в том числе с соседним государством, стоят на первом месте, чем жизненно-важные интересы граждан. Янукович поставил весь украинский народ в унизительную ситуацию, когда правительство нашего государства назначается за пределами суверенных границ Украины», - отметил Соболев.

Политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач подчеркивает, что «чем дольше будет продолжаться такая неопределенность (между Москвой и Брюсселем), тем лучше нынешняя власть себя чувствует. Настоящей причиной такого поведения является нежелание интегрироваться никуда. Тогда тебе никто не будет ничего указывать. При условии членства в любом союзе есть выгода для экономики, для общества, но для власти, то есть, для того, кто распоряжается властью, такой выгоды нет, поэтому Янукович не заинтересован ни в Таможенном союзе, ни в Соглашении об ассоциации».

Российские СМИ пишут о том, что в ходе визита планировалось объявить о желании Киева присоединиться к Таможенному союзу. И как только Украина войдет в ТС, будут отменены экспортные пошлины на нефть и газ.

Советник Президента РФ Сергей Глазьев заявил, что Украина «изначально была одним из инициаторов формирования Единого экономического пространства, но когда в Украине произошел оранжевый переворот, она выпала из интеграционного процесса, хотя был практически полностью сформирован пакет документов по ЕЭП с участием тройки Россия-Белоруссия-Казахстан, более того, Украина даже ратифицировала договор о Едином экономическом пространстве. Поэтому мы ждем, что Киев вернется к тем планам, и Украина вновь включится в нашу работу по интеграции».

Кстати, 21 декабря, в «прискорбную» дату пресловутого "конца света", должен состояться саммит Россия-ЕС в Брюсселе. Кроме политических будут обсуждаться и экономические двухсторонние отношения, в частности газовые. Россия предложит Европейскому Союзу исключить газопроводы в обход Украины – «Северный поток» и «Южный поток» – из зоны действия норм Третьего энергетического пакета. По словам министра энергетики РФ Александра Новака, «эта проблема может быть решена путем подписания наднационального соглашения между Россией и ЕС о так называемых трансграничных проектах».

Таким образом, 21 декабря могут посыпаться новости из ЕС, которые немного прольют свет и на отношения Европы к Украине. К слову, некоторые эксперты высказывают предположения, что отмена поездки Януковича в Москву может быть косвенно связана с самитом Россия-ЕС. Дабы не вынуждать Россию по свежим следам пояснять еврососедям те радикальные шаги по сближению Украины с ТС, которые могли быть сделаны 17 декабря.

***Третий энергетический пакет, предложенный Еврокомиссией еще в 2007 году, описывает новые правила игры на европейском газовом рынке. Документ, в частности, предполагает, что компании – продавцы газа и электричества не должны владеть транспортными сетями, так как это приводит к искусственному повышению цен. В Третьем энергетическом пакете также отмечается, что власти каждой европейской страны могут отказать компании в праве вхождения на ее внутренний рынок в двух случаях: если компания не соответствует требованиям разделения добычи и транспорта или если ее появление на рынке может угрожать энергобезопасности членов ЕС. Украинские власти обязались внедрить положения Третьего энергетического пакета до 2015 года. Против этого выступает Российская Федерация, которая поставляет через Украину до 80% своего газового импорта в Евросоюз.

Как бы то ни было, но можно ожидать, что после срыва визита отношения Украины и России скатятся если не до очередной торговой войны, то перейдут в стадию полного тормоза. Остается надеяться, что это спровоцирует украинскую власть ускорить процесс евроинтеграции. Но украинско-российский конфликт продолжится, что придаст актуальности газовому вопросу.

Нана Черная (УНИАН)