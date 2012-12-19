Украина подала кассацию на решение суда о выплате долгов ЕЭСУ Минобороны России

Украина подала кассационную жалобу в Высший хозяйственный суд на решение Киевского апелляционного хозяйственного суда, который оставил в силе решение о выплате Кабинетом министров долгов корпорации «Единые энергетические системы Украины» перед Минобороны РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила первый заместитель министра юстиции Инна Емельянова.

«Кассацию уже подали в Высший хозяйственный суд Украины», - сказала И.Емельянова.

Она уточнила, что кассационная жалоба была подана 17 декабря.

Как сообщалось, 3 декабря Апелляционный хозяйственный суд Киева оставил в силе решение о выплате Кабмином Украины долгов ЕЭСУ перед Минобороны РФ.

Как сообщалось, Минобороны РФ обратилось в Хозсуд Киева по поводу выплаты правительством Украины 3,1 млрд грн по долгам корпорации ЕЭСУ. Так, российская сторона потребовала привлечь в качестве ответчика, помимо Кабмина Украины, Госказначейство. Этот долг, как утверждают в Минобороны РФ, образовался в конце 1990-х годов, когда ЕЭСУ во главе Юлией Тимошенко не выполнила гарантированное правительством Павла Лазаренко соглашение 1997 года о поставках корпорацией ЕЭСУ продукции для российского оборонного ведомства.

В свою очередь представитель корпорации ЕЭСУ в суде заявил, что письма П.Лазаренко юридически не являются госгарантией, а ЕЭСУ не смогла выполнить поставки в полном объеме из-за давления со стороны госорганов Украины.

19 сентября 2012 года Хозсуд Киева частично удовлетворил иск Минобороны РФ по долгу ЕЭСУ, обязав Украину выплатить российской стороне 3,113 млрд грн. Однако 25 сентября представитель Кабинета министров Украины обжаловал данное судебное решение. Также апелляции на это решение подали Госказначейство и ЕЭСУ. Эти жалобы были объединены в одно производство.

3 декабря Апелляционный хозяйственный суд Киева оставил в силе решение о выплате Кабмином Украины долгов ЕЭСУ перед Минобороны РФ.