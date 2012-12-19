Анонс на 20 декабря

* Состоится пленарное заседание X сессии Киевсовета VI созыва.

* Состоится пресс-завтрак Европейской Бизнес Ассоциации, посвященный новейшим результатам исследования инвестиционной привлекательности Украины в четвертом квартале 2012 года и анализу настроений инвесторов в течение всего 2012 года. Участники: Томаш Фиала, ген.директор Dragon Capital, президент Европейской Бизнес Ассоциации; Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации; Алена Попова, директор InMind.

* Пресс-конференция по случаю открытия ТД «АМСТОР» первого в Киеве «Супермаркета вкуса». Участники: Владимир Полищук, руководитель отдела по связям с общественностью ТД «АМСТОР», Сергей Марин, специалист отдела СТМ и руководитель проекта «Кухни мира» ТД «АМСТОР», Сергей Леонов, директор открытия, консультант (г. Москва) По окончании для СМИ будет проведена дегустация ассортимента продукции собственного производства «АМСТОР».

* Состоится итоговая коллегия Министерства аграрной политики и продовольствия Украины под председательством министра Николая Присяжнюка и при участии председателей ОГА. Тема: «Состояние и перспективы развития сельских территорий». Также будут рассматриваться вопросы: итоги работы предприятий агропромышленного комплекса Украины за 2012 год и основные направления работы на 2013 год; итоги работы отрасли растениеводства за 2012 год и основные направления технологического обеспечения производства продукции растениеводства в 2013 году, выполнение прогнозных показателей развития животноводства в 2012 году и направления совершенствования селекционно-племенной работы в 2013 году.

* Пресс-конференция первого заместителя председателя Антимонопольного комитета Украины Рафаэля Кузьмина о мероприятиях, направленных на снижение цен на мобильную связь. Речь пойдет о стоимости услуг мобильной связи двух основных операторов этого рынка, работающих в Украине.

* Пресс-конференция на тему: "Прогнозирование рынка труда для эффективного трудоустройства молодых специалистов". Участники: директор ОО "Фонд общественной безопасности" Василий Стадник, старший партнер GP Group Алексей Зволинский, специалист Центра социального партнерства и лоббирования НаУКМА Анна Лубаренко. Мероприятие проводится при поддержке МФ "Возрождение".

* Состоится ежегодная пресс-конференция ГП «Укрметртестстандарт» на тему: «Встретим Новый год безопасно!», на которой будут освещены вопросы качества и безопасности продукции новогоднего ассортимента (пищевой продукции, карнавальных костюмов, детских игрушек, гирлянд, елочных украшений, бытовой техники, детской одежды и обуви), приобретенного в торговых сетях г. Киева, а также специалистами предприятия будут предоставлены комментарии по результатам исследований и испытаний приобретенной продукции. Представителям СМИ будет предоставлена ​возможность снять видеоряд в лаборатории испытаний игрушек и лаборатории испытаний новогодних гирлянд.

* Круглый стол на тему: «Экономические итоги 2012 года. Перспективы, прогнозы и риски на 2013 год». Организатор - Международный Фонд Блейзера. Приглашены: Олег Устенко, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера; Валерий Геец, директор института экономики и прогнозирования НАНУ; Василий Юрчишин, директор экономических программ, Центр Разумкова; Эрик Найман, управляющий партнер компании «Капитал Таймс»; Виктор Суслов, экс-министр экономики, финансовый эксперт; Владимир Фесенко, директор Центра прикладных политических исследований «Пента», Виктор Бондарь, народный депутат Украины, Павел Гайдуцкий, директор Института стратегических оценок.

* Пресс-конференция на тему: "Продовольственная безопасность и безопасность продовольствия - органический вектор". Мероприятие проводится при поддержке Проекта USAID АгроІнвест. Участники: Евгений Милованов, председатель правления Федерации органического движения Украины; Павел Писаренко, научный руководитель Центра "Полтава-Органик"; Михаил Стовпьюк, председатель Ассоциации "Чистая Флора"; Василий Пиндус, председатель правления Ассоциации участников органического производства "Биолан Украина".

* Пресс-конференция председателя Фонда государственного имущества Украины Александр Рябченко на тему: «Результаты деятельности ФГИУ в 2012 году и планы на 2013 год».

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