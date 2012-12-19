ТОП-10 (19 декабря)

Фонд госимущества в 2013 году выставит на продажу «Одесский припортовый завод»

В газете "Голос Украины” опубликован закон о госбюджете-2013 без приложений

На последнем аукционе Минфин разместил ОВГЗ на 48,2 млн долл.

Украина готовится к экспорту кукурузы на рынок США - Присяжнюк

Украина подала кассацию на решение суда о выплате долгов ЕЭСУ Минобороны России

АМК начал расследование на рынке карамели

Рынок слияний и поглощений Украины в 2012 году по количеству сделок вырос в 5 раз

Украина в 2013 году может увеличить производство стали

Брюссель ждет от России пояснений о планах в отношении Украины

Россия и Беларусь пока не согласовали баланс нефти на 2013 год

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Фонд госимущества в 2013 году выставит на продажу «Одесский припортовый завод»

Фонд государственного имущества Украины рассчитывает в 2013 году выставить на продажу 99,57% акций «Одесского припортового завода» в случае принятия соответствующего решения Кабинетом министров Украины.

Об этом сказано в списке объектов на приватизацию в 2013 году, опубликованном в газете «Ведомости приватизации».

Согласно документу, уставный капитал «Одесского припортового завода» составляет 798,544 млн грн.

Как ранее сообщалось, приватизация этого предприятия, которое, помимо производства удобрений, также занимается перевалкой на морские суда поступающего по трубопроводу из России аммиака, была провалена украинскими властями осенью 2009 года.

Глава Фонда госимущества Александр Рябченко последние два года инициировал новую попытку продажи этого химического гиганта, однако возможные сроки приватизации пока не называются.

Одно из крупнейших химических предприятий Украины “Одесский припортовый завод” (ОПЗ) в январе-сентябре 2012 года на фоне падения выручки получило чистые убытки в размере 93,2 млн грн по сравнению с чистой прибылью в 314,5 млн грн за аналогичный период 2011 года, сообщается в финансовом отчете предприятия.

В 2011 году ОПЗ получил чистую прибыль в размере 336,133 млн грн против чистых убытков в 87,169 млн грн годом ранее.

Справка УНИАН. «Одесский припортовый завод» (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

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В газете "Голос Украины” опубликован закон о госбюджете-2013 без приложений

В газете Верховной Рады “Голос Украины” опубликован Закон “О Государственном бюджете Украины на 2013 год”.

Вместе с тем, приложения к закону не опубликованы.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря Верховная Рада приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Парламент утвердил госбюджет с доходами 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, дефицитом госбюджета – 50,4 млрд грн, предельным уровнем государственного долга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

Документ рассчитан, исходя из следующих прогнозных макроэкономических показателей: номинальный ВВП – 1,576 триллиона гривень, темпы роста ВВП – 3,4%, инфляция (декабрь к декабрю) – 4,8%, индекс цен производителей (декабрь до декабря) – 5,5%, фонд оплаты труда – 482,3 миллиарда гривень.

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На последнем аукционе Минфин разместил ОВГЗ на 48,2 млн долл.

Министерство финансов Украины на последнем аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), который состоялся во вторник, 18 декабря, разместило двухлетние бумаги на 48,2 млн долл.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте ведомства.

Было подано четыре заявки в диапазоне 8,5-8,6%, из них были удовлетворены три, поданные на уровне 9,5%.

«Таким образом, средневзвешенная доходность на аукционе незначительно выросла по сравнению с предыдущим размещением, но ставки отсечения остались на неизменном уровне», - прокомментировал результаты аукциона специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

Согласно данным Государственной казначейской службы, поступления от государственных заимствований помесячной росписью финансирования общего фонда госбюджета на 2012 год предусмотрены в сумме 98,448 млн грн, а по состоянию на 17 декабря 2012 г. уже поступило 102,608 млрд грн (в т.ч. по внутренним заимствованиям — 63,842 млрд грн, по внешним — 38,766 млрд грн).

Расходы по обслуживанию государственного долга по состоянию на указанную дату составили 23,316 млрд грн (в т.ч. по внутреннему долгу — 16,4 млрд грн, по внешнему — 6,916 млрд грн), на погашение госдолга — 64,133 млрд грн (в т.ч. по внутреннему — 34,908 млрд грн, по внешнему — 29,225 млрд грн).

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Украина готовится к экспорту кукурузы на рынок США - Присяжнюк

Украина готовится к экспорту кукурузы на рынок США и проводит соответствующее согласование фитосанитарных норм.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в среду сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

«Мы начали рабочий процесс относительно согласования фитосанитарных норм касательно возможности поставок кукурузы на американский рынок», - заявил Н.Присяжнюк.

По его словам, экспорт кукурузы на американский рынок повысит имидж зерновой группы в целом.

При этом министр не дал прогнозов относительно начала физических поставок кукурузы и их объемов.

Н.Присяжнюк также сообщил, что на сегодняшний день на стадии заключения контрактов находится экспорт кукурузы в Китай. «Насколько мне известно, сейчас 3-4 компании находятся как раз в Китае на заключении контрактов», - уточнил министр.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря один из крупнейших агрохолдингов в Украине Ukrlandfarming подписал меморандум о сотрудничестве по поставкам кукурузы с крупнейшим китайским производителем продуктов питания China Oil & Foodstuffs Co.

Ukrlandfarming планирует поставить в Китай на протяжении 2012-2013 годов от 500 до 700 тыс. тонн кукурузы. Первая поставка кукурузы в Китай будет осуществлена до конца текущего года.

По информации китайского информационного агентства «Синьхуа», по итогам 2012 года объем импорта кукурузы в Китай составит около 5 млн тонн. В 2011 году эта цифра составила 1,75 млн тонн.

По информации Министерства аграрной политики и продовольствия, в ноябре т.г. Украина впервые за свою историю получила официальное разрешение на поставку кукурузы на китайский рынок в объеме до 5 млн тонн. В этом же месяце было завершено согласование фитосанитарных требований относительно поставок кукурузы в Китай.

По состоянию на 6 декабря т.г. из Украины было экспортировано 4,7 млн тонн кукурузы. По оценкам Минагропрода, урожай кукурузы в Украине в 2012 году составит около 21 млн тонн.

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Украина подала кассацию на решение суда о выплате долгов ЕЭСУ Минобороны России

Украина подала кассационную жалобу в Высший хозяйственный суд на решение Киевского апелляционного хозяйственного суда, который оставил в силе решение о выплате Кабинетом министров долгов корпорации «Единые энергетические системы Украины» перед Минобороны РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила первый заместитель министра юстиции Инна Емельянова.

«Кассацию уже подали в Высший хозяйственный суд Украины», - сказала И.Емельянова.

Она уточнила, что кассационная жалоба была подана 17 декабря.

Как сообщалось, 3 декабря Апелляционный хозяйственный суд Киева оставил в силе решение о выплате Кабмином Украины долгов ЕЭСУ перед Минобороны РФ.

Как сообщалось, Минобороны РФ обратилось в Хозсуд Киева по поводу выплаты правительством Украины 3,1 млрд грн по долгам корпорации ЕЭСУ. Так, российская сторона потребовала привлечь в качестве ответчика, помимо Кабмина Украины, Госказначейство. Этот долг, как утверждают в Минобороны РФ, образовался в конце 1990-х годов, когда ЕЭСУ во главе Юлией Тимошенко не выполнила гарантированное правительством Павла Лазаренко соглашение 1997 года о поставках корпорацией ЕЭСУ продукции для российского оборонного ведомства.

В свою очередь представитель корпорации ЕЭСУ в суде заявил, что письма П.Лазаренко юридически не являются госгарантией, а ЕЭСУ не смогла выполнить поставки в полном объеме из-за давления со стороны госорганов Украины.

19 сентября 2012 года Хозсуд Киева частично удовлетворил иск Минобороны РФ по долгу ЕЭСУ, обязав Украину выплатить российской стороне 3,113 млрд грн. Однако 25 сентября представитель Кабинета министров Украины обжаловал данное судебное решение. Также апелляции на это решение подали Госказначейство и ЕЭСУ. Эти жалобы были объединены в одно производство.

3 декабря Апелляционный хозяйственный суд Киева оставил в силе решение о выплате Кабмином Украины долгов ЕЭСУ перед Минобороны РФ.

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АМК начал расследование на рынке карамели

Антимонопольный комитет Украины начал расследование на рынке карамели Украины и инициировал встречу с представителями ассоциации «Укркондпром», а также представителями кондитерских предприятий для обсуждения проблем отрасли.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

Комментируя итоги встречи, глава АМК Василий Цушко отметил: «Антимонопольный комитет как никто другой заинтересован, чтобы конкурентный рынок работал как часы. Наша цель – не наложение штрафов, цель комитета – развитие и защита конкуренции».

Как сказано в сообщении, В.Цушко пояснил, что расследование на рынке карамели проводится в связи с обращением граждан относительно повышения цен на кондитерскую продукцию, а также в связи рассмотрением целого ряда дел, возбужденных на основании признаков распространения недостоверной информации о кондитерских изделиях.

Глава АМК призвал участников рынка кондитерской продукции выработать общие правила профессиональной работы на рынке – такие же, какие работают в других отраслях, а также предложил представителям «Укркондпрома» провести несколько дополнительных совместных мероприятий, в том числе в режиме веб-конференции для предупреждения нарушений конкурентного законодательства.

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Рынок слияний и поглощений Украины в 2012 году по количеству сделок вырос в 5 раз

Рынок слияний и поглощений (M&A) в Украине в 2012 г. характеризовался увеличением количества при уменьшении средней стоимости транзакций: совершено около 150 M&A сделок, что в пять раз больше, чем в 2011 г., но в денежном выражении роста объемов не произошло - общая сумма составила около 5 млрд долл.

Такие данные по итогам года УНИАН предоставил специализированный оператор рынка M&A - компания «МТ-Инвест».

По словам руководителя компании, вице-президента Украинского союза промышленников и предпринимателей Мирослава Табахарнюка, большое количество транзакций (более 60%) было направлено не на продажу бизнеса в целом, а на привлечение инвестиций для дальнейшего развития путем продажи доли в компании.

«Такой тренд был вызван тем, что привлечение средств через публичные размещения (IPO) стало невозможным из-за неудачной ситуации на рынках, а кредитный ресурс для большинства украинских компаний стал слишком дорогим», - объясняет эксперт.

Как и в прошлом году, основными игроками остаются местные финансовые и промышленные группы, имевшие собственные средства или возможность привлечь дешевые деньги за рубежом. Они в основном и скупали государственные активы через приватизационные аукционы или проблемные активы менее удачливых конкурентов.

Если не считать приватизацию, наибольшая активность наблюдалась в финансовом секторе и сельском хозяйстве, сообщает «МТ-Инвест».

«В течение года западноевропейские банки исходили из украинских активов. Новых владельцев получили банки Форум, SEB, VAB. Кроме того, часть кредитного портфеля продала французский Societe Generale. В отличие от банковской, в страховой сфере западные компании входили или увеличивали свое присутствие в Украине. Так, AXA Group, Aegon и Vienna Insurance Group сделали приобретение в 2012 году.

В сельском хозяйстве крупные украинские холдинги продолжали наращивать земельный банк через покупку более мелких хозяйств. Украинские компании не ограничивались приобретениями внутри страны, а также выходили на соседние рынки. Одна из крупнейших украинских агропромышленных компаний Kernel приобрела зерновой терминал в Российской Федерации, продолжая экспансию на этом рынке, которую начала еще в 2011 году с приобретения производителя подсолнечного масла», - говорится в сообщении «МТ-Инвест».

Если говорить о наиболее знаковой сделке 2012 года, то, по мнению М.Табахарнюка, ею стало приобретение компанией Google украинского стартапа Viewdle, занимающегося разработкой технологий распознавания лиц и объектов. «Хотя стоимость этой транзакции составила, по данным экспертов, всего 30 млн долл., она привлекла внимание к Украине как к стране, которая что-то может предложить миру в сфере информационных технологий», - считает эксперт.

Много в этом году говорилось о приходе в Украину инвестиций из Китая. Но, по мнению руководителя компании, эти прогнозы сбылись лишь частично. «Китайский капитал действительно готов работать в Украине, но пока только под государственные гарантии и в тех проектах, к которым будут привлекаться китайские производители определенной продукции или услуг. Поэтому в ближайшее время не стоит ожидать волны M&A с участием китайского капитала», - отмечает М.Табахарнюк.

В следующем 2013 году значительного увеличения объемов рынка M&A в Украине ожидать не следует, считают эксперты компании «МТ-Инвест». Финансовые проблемы Евросоюза остаются основным фактором неблагоприятной «погоды» мировых настроений, а это означает, что основное внимание западных компаний будет уделено выживанию на основных рынках, прежде всего Европы.

Основными игроками в 2013 (уже третий год подряд) останутся украинские компании. Как и в 2012 году перспективными будут сельское хозяйство и финансовая сфера, где продолжатся процессы консолидации проблемных и небольших активов. Возможно увеличение интереса к фармацевтической отрасли и медицине, телекоммуникации, производству продуктов питания. «Объем рынка может составить 4-5 млрд долл. Улучшить этот результат, возможно, удастся за счет последующей распродажи государственных активов, таких как угледобывающие предприятия, производство и дистрибуция электроэнергии, машиностроение. Но если целью приватизации будет, как и в 2012 году, получения наибольшей цены, а продажа - структурам близким к власти, вряд ли этот процесс существенно увеличит объем рынка M&A. Глобальное же улучшение ситуации возможно только при существенном улучшении инвестиционного климата и демонополизации многих отраслей Украины », - говорит М.Табахарнюк.

Справка УНИАН. Компания «МТ-Инвест» - специализированный оператор рынка слияний и поглощений в Украине, присутствует на рынке M&A с 2007 года.

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Украина в 2013 году может увеличить производство стали

Ключевая экспортная отрасль Украины — металлургия — переживающая спад производства в текущем году, может улучшить свои показатели в 2013 году, увеличив, в частности, производство стали на 3% до 33,7 млн тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз дал на пресс-конференции директор компании «Укрпромвнешэкспертиза» Владимир Власюк.

«Металлургам будет благоприятствовать снижение мировых цен на руду и коксующийся уголь», - заявил В.Власюк.

В связи с этим Украина, по мнению В.Власюка, сможет рассчитывать на увеличение экспорта проката на 500 тыс. тонн и продаж на внутреннем рынке до 300 тыс. тонн. При этом рентабельность из-за снижения цен на сырье и себестоимости останется на уровне 3%.

«Мы ожидаем увеличение продаж на внешнем рынке, в частности в ЕС на 500 тыс. тонн», - заявил В.Власюк, добавив, что экспорт стали в 2013 году по прогнозу составит 23,1 млн тонн. Для сравнения, в 2012 этот показатель составит 22,6 млн. тонн, а в 2011 составил 24,1 млн тонн.

По словам Власюка, внутренний рынок потребления стали в 2013 вырастет до 8,6 млн тонн, в 2012 этот показатель составит 8,3 млн тонн, а в 2011 – 8,4 млн тонн.

«В следующем году будет увеличение потребления стали на внутреннем рынке в связи с ремонтом инфраструктуры. Среди заказчиков проката я бы назвал «Укрзализныцю» (вагоны и верхнее полотно), металлургические комбинаты, трубная промышленность(обновление труб ЖКХ), а также есть целый ряд утвержденных проектов по строительству разгрузочных терминалов в портах» - заявил В. Власюк.

Присутствовавший на пресс-конференции руководитель проекта DELPHICA Александр Крайников также ожидает, что на протяжении 2013 года на всех сырьевых рынках будет преобладать тенденция к снижению цен, что будет стимулировать производство стали.

«Можно предположить, что и в 2014 году может продолжится аналогичная ситуация» - добавил А.Крайников.

Он отметил, что тенденция появилась за счет уменьшения спроса на сырье со стороны Китая, который покупал 50% всей мировой железной руды.

Как сообщал ранее УНИАН, рейтинговое агентство Fitch назвало украинских производителей стали «уязвимыми» на сокращающемся в 2013 году из-за экономического кризиса рынке Евросоюза, они будут подвержены влиянию умеренного сокращения потребления стали в ЕС в 2013 году.

По мнению руководителя аналитического отдела инвестиционной компании «Арт Капитал» Игоря Путилина, в 2013 убытки металлургов должны сократиться за счет улучшения мировой конъюнктуры рынка стали.

Налоговый убыток металлургических предприятий Украины за 9 месяцев 2012 года составил 10,964 млрд грн.

ГП "Укрпромвнешэкспертиза" основано в 1993 году. Компания занимается исследованиями рынков промышленных товаров, в частности, в горно-металлургическом комплексе, мониторингом внешнеторговых цен, ценовой экспертизой внешнеэкономических договоров.

Справка УНИАН. Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную часть валютной выручки. По данным «Металлургпрома», в 2012 г. в Украине планируется сокращение производства проката по сравнению с 2011 г. на 8% – до 29,1 млн тонн. В 2011 г. в Украине объемы производства общего металлопроката выросли по сравнению с 2010 г. на 3% - до 31,677 млн тонн, стали - на 6% - до 34,689 млн тонн, чугуна - на 6% - до 28,879 млн тонн.

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Брюссель ждет от России пояснений о планах в отношении Украины

Европейский Союз хочет услышать от России о планах евразийской интеграции, в том числе относительно Украины.

Как сообщил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе высокопоставленный европейский дипломат, этот вопрос будет обсуждаться на саммите ЕС - Россия 21 декабря в Брюсселе.

“Мы ожидаем, что Россия расскажет больше о своих планах евразийской интеграции, в том числе относительно Украины. Украина – очень важный партнер в рамках “Восточного партнерства”, - отметил собеседник агентства.

Он считает, что подписание Соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной в ноябре 2013 года на саммите “Восточного партнерства” в Вильнюсе станет большим успехом.

При этом дипломат напомнил о принятых 10 декабря Советом иностранных дел ЕС заключениях относительно Украины, которые закрепили политику последовательного сотрудничества.

“Мы очень надеемся, что к Вильнюсскому саммиту мы сможем выйти на подписание соглашения на базе действий украинской власти в трех сферах, определенных в заключениях Совета ЕС”, - отметил собеседник агентства.

Другой европейский дипломат в беседе с корреспондентом УНИАН также отметил, что ЕС принял к сведению решение о переносе запланированного на 18 декабря визита Президента Украины Виктора Януковича в Москву.

“Мы приняли к сведению решение отложить визит, в ходе которого планировалось подписать Меморандум о взаимопонимании относительно присоединения Украины к Таможенному союзу”, - сказал он.

Собеседник агентства еще раз подчеркнул, что невозможно одновременно быть в Таможенном союзе России, Казахстана и Беларуси и иметь соглашение о зоне свободной торговли с ЕС.

“Членство в Таможенном союзе – это еще и вопросы тарифов, вопросы стандартов, которые не всегда совпадают со стандартами ЕС”, - отметил дипломат.

Вместе с тем, отвечая на вопрос относительно того, сможет ли ЕС найти достаточно аргументов для поддержки сопротивления Украины растущему давлению со стороны Москвы относительно присоединения к Таможенному союзу, дипломат выразил сомнения.

“Наилучшим средством поддержки было бы Соглашение об ассоциации, поскольку подписание его означает, в известной мере, точку невозвращения. Вместе с тем, я не слишком оптимистичен относительно способности ЕС активно поддерживать Украину до подписания. ЕС уже неоднократно демонстрировал достаточно позорную политику относительно Украины”, - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, на саммите Россия-ЕС 21 декабря Россия предложит Европейскому Союзу исключить газопроводы в обход Украины – «Северный поток» и «Южный поток» – из зоны действия норм Третьего энергетического пакета.

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Россия и Беларусь пока не согласовали баланс нефти на 2013 год

Россия и Беларусь пока не согласовали баланс по поставкам нефти и нефтепродуктов на 2013 год.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом на пресс-конференции в Минске сообщил посол России в Беларуси Александр Суриков.

«У меня нет прогнозов, потому что не я определяю цифры баланса. Но данный вопрос пока не согласован. Беларусь просит 23 млн тонн, мы пока соглашаемся на 18,5 млн тонн нефти. Я знаю, что внутренние потребности Беларуси оценивают в 7-8 млн тонн. Поставляемое сверх этих объемов дает скрытые потери российскому бюджету. Мы понимаем, что прогноз Беларуси по экономическим показателям и бюджет сверстаны из расчета 23 млн тонн. Естественно, есть сложности» - сказал А.Суриков.

По его словам, если сторонам не удастся договориться до конца этого года, в первом квартале 2013 года Россия может несколько увеличить объемы поставок (исходя из общего объема поставок 18 млн тонн в год), чтобы загрузить нефтеперерабатывающие мощности белорусских предприятий, а затем будут продолжаться переговоры по балансу.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с членами Клуба главных редакторов стран СНГ, Балтии и Грузии выразил уверенность, что в течение ближайших недель Беларусь рассчитывает подписать с Россией баланс по поставкам нефти и нефтепродуктов на 2013 год.

«Думаю, что мы договоримся о 23 миллионах тонн», - подчеркнул А.Лукашенко.

При этом он отметил, что при необходимости Беларусь сможет дополнительно поставить необходимые объемы нефти из других стран.

«Однажды Беларусь уже использовала возможность поставки азербайджанской нефти через Украину по нефтепроводу «Одесса-Броды». Если россияне пожалеют нам 3-4 миллиона тонн дополнительно нефти, купим в Азербайджане, в Венесуэле или еще где-то, задействуем украинский вектор. Но я этого не хочу, потому что нам все-таки проще с Россией», – подчеркнул А.Лукашенко.

Справка УНИАН. Беларусь запрашивает у России на 2013 год 23 млн тонн нефти, в то время как Россия готова поставить максимум 18,5 млн тонн. Но именно от этой разницы во многом зависит внешнеторговое сальдо Беларуси и объем поступающей в страну валютной выручки.

Россия в обмен на увеличение поставок требует гарантий поставок на собственный рынок 2-3 млн тонн нефтепродуктов с белорусских НПЗ.

В конце ноября т.г. президент Беларуси А.Лукашенко в интервью Reuters заявил, что Беларусь может возобновить закупки нефти вне России, если не сможет договориться с Москвой о дополнительных ежегодных поставках 4-5 миллионов тонн.

Спор России и Беларуси о ценах привел к временному сокращению поставок нефти российской марки Urals в республику в 2010-2011 годах, при этом Минск покрывал значительную долю потребностей в сырье за счет импорта легких сортов нефти из Венесуэлы и Азербайджана через морские порты Украины и стран Балтии.

Однако уже в марте 2011 года поставки Azeri Light были приостановлены, а с начала 2012 года в Беларусь вернулась российская нефть по льготной цене. С июня Беларусь полностью прекратила закупки нефти у Венесуэлы.

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