К маю 2013 года утвердят план создания ЕЭС, а с 1 января 2015 года он начнет действовать

Москва. К 1 мая 2013 года должен быть утвержден план создания Евразийского экономического союза.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент России Владимир Путин сказал на пресс-конференции в Москве по итогам саммита ОДКБ, ЕврАзЭС и Высшего Евразийского экономического совета.

«Евразийская экономическая интеграция - это осознанный, самостоятельный, суверенный выбор каждого из наших государств. Главная задача - сделать всё необходимое для того, чтобы к 1 января 2015 года создать Евразийский экономический союз», - сказал он.

По его словам, в Евразийской экономической комиссии разработан план продвижения к этой цели.

«Поручили правительствам трех стран активизировать работу, чтобы к 1 мая 2013 года этот правительственный план был принят, а к маю 2014 года был представлен проект договора на подписание, с тем чтобы с 1 января 2015 года он начал действовать. Это ответственный этап становления, и он проходит по плану», - сказал В.Путин.

Российский президент подчеркнул, что многоплановая интеграция на евразийском пространстве набирает обороты и уже приносит свои позитивные результаты.

«За время функционирования Таможенного союза товарооборот между тремя странами увеличился на 10%, а наш товарооборот с внешним миром за это время увеличился только на 4,7%. Разница, как видите, существенная, но что ещё более существенно и что является ещё гораздо более важным, это то, что у нас гораздо более привлекательная структура товарооборота», - сказал он.

По его словам, в товарообороте, который складывается между тремя странами, доля машин и оборудования достигает 20%, а в структуре товарооборота с внешним миром доля машин и оборудования стран - в среднем только два процента.

В.Путин подчеркнул, что в связи с созданием Единого экономического пространства требует переформатирования и режим работы ЕврАзЭС, оптимизация его структур.

«Мы договорились о том, что эта организация продолжает сохраняться, продолжает работать. Имея в виду, что некоторые из её членов, такие государства, как Кыргызстан, Таджикистан, являются членами этой организации, но не являются пока членами Таможенного союза, и они должны быть вовлечены в общие интеграционные процессы», - сказал он.

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