ДАЙДЖЕСТ СМИ за 20 декабря

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Частичное присоединение Украины к Таможенному союзу невозможно - Лукашенко» пишет: президент Беларуси заявил, что присоединение Украины к Таможенному союзу должно быть полным и присоединения к отдельным выборочным документам быть не может…

http://delo.ua/ukraine/chastichnoe-prisoedinenie-ukrainy-k-tamozhennomu-sojuzu-nevozmozhno-192900/

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Также «Дело» в публикации «Microsoft рассказала о продажах Windows 8 в Украине» пишет: корпорация поделилась с изданием статистикой продаж новой операционной системы Windows 8 в Украине и за рубежом...

http://delo.ua/business/microsoft-rasskazala-o-prodazhah-windows-8-v-ukraine-192902/

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«Дело» в публикации «Финансовые итоги дня: VAB Банк получил вливание от акционеров, а ЕБРР вложит в Украину миллиард евро» подает исследование основных событий 19 декабря…

http://delo.ua/finance/finansovye-itogi-dnja-vab-bank-poluchil-vlivanija-ot-akcionerov-a-192888/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Госпредприятиям прописали лечение», в котором пишет: правительство разработало механизм финансовой санации государственных предприятий за счет внебюджетных средств, позволяющий избежать процедуры их банкротства. Эксперты отмечают, что привлекать кредиты госпредприятия могут и сейчас, поэтому новый механизм не решит их финансовые проблемы. При этом кредиторам может стать сложнее вытребовать свои средства…

http://www.kommersant.ua/doc/2094415

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Газом мы богаты», в котором пишет: Дмитрий Фирташ возвращается на украинский газовый рынок. Предприниматель зарегистрировал в Швейцарии компанию Ostchem Gas Trading, которая уже в следующем году продаст около 2 млрд кубометров газа промышленным потребителям, а в будущем планирует нарастить поставки. Выход на рынок нового трейдера позволит снизить цены на топливо внутри страны, однако ударит по экономике "Нафтогаза", считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/2094315

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«Сегодня» в публикации «Эксперты советуют не доверять гривне» пишет: нацвалюта нестабильна, уверяют специалисты…

http://www.segodnya.ua/economics/finance/Eksperty-sovetuyut-nedoveryat-grivne.html

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Также «Сегодня» в публикации «Украина - в десятке интересных туристических направлений» пишет: согласно рейтингу международного портала путешествий Globe Spots, наша страна опередила по популярности Малави (Восточная Африка) и Канаду. А вот первые три места заняли Португалия, Мозамбик и Кыргызстан…

http://www.segodnya.ua/ukraine/Ukraina-v-desyatke-interesnyh-turisticheskih-napravleniy.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Вектор Украины: ни в ТС я не пойду, ни в ЕС я не пойду...» пишет: одни эксперты связывают срыв визита Януковича в Москву с нежеланием Киева ускорять присоединение к Таможенному союзу. Другие уверяют, что украинская власть решилась на евроинтеграцию. Но есть и третье мнение – Янукович, жаждущий полной и неоспоримой власти, никогда не согласится на любой «альянс»…

http://economics.unian.net/rus/detail/150975

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Чиновников оставят без «мерседесов» и швейцарского сыра» пишет: за бюджетные деньги позволят закупать продукты и автомашины только из России, Белоруссии и Казахстана…

http://izvestia.ru/news/541916

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Также «Известия» в публикации «Агентства по усыновлению готовятся к закрытию в России» пишут: представители американских агентств по усыновлению детей готовятся закрывать офисы в России. Всего на территории РФ действует более 30 подобных организаций, но после того, как 19 декабря Дума приняла во втором чтении «закон Димы Яковлева» с поправкой, которая запрещает гражданам США усыновлять российских детей, сразу в нескольких крупных агентствах заявили, что прекратят работу…

http://izvestia.ru/news/541894

(УНИАН)