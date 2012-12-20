Путин считает адекватным ответ Госдумы РФ на американский «список Магнитского»

Москва. Президент России Владимир Путин считает адекватным ответ Госдумы РФ на принятый в США закон «о списке Магнитского».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

По словам В.Путина, такие действия США являются недружественным актом по отношению к России. «Они один антисоветский, антироссийский закон заменили другим. Не могут никак без этого обойтись. Все пытаются остаться в прошлом. Это очень плохо», - сказал В.Путин и добавил, что это «отравляет» двухсторонние отношения.

В.Путин подчеркнул, что подавляющее число иностранцев адекватно относится к усыновленным в России детям. По его мнению, реакция депутатов Госдумы направлена не на эту деятельность, а на позицию американских властей.

Президент РФ пояснил, что когда совершаются преступления против российских усыновленных детей, «чаще всего американская Фемида никак не реагирует и освобождает от ответственности людей, которые осуществили уголовное деяние в отношении ребенка».

«Это еще не все. Российских представителей практически не допускают, даже в качестве наблюдателей, на эти (судебные) процессы», - сказал он.

По словам В.Путина, эта сфера деятельности «отнесена на уровень штата, и когда наши представители приходят, им говорят: это дело не федеральных властей, а на уровне штата отправляют в Госдеп». «Зачем такое соглашение (об усыновлении между США и РФ)? Дурочку включили и все», - считает В.Путин.

Он назвал странным, когда американские законодатели пекутся о правах человека в России, при том, что существуют тюрьмы Абу-Грейб (УНИАН: вблизи Багдада) и Гуантанамо (УНИАН: на Кубе), «где годами держат людей без предъявления обвинения».

«Это уму непостижимо! В кандалах ходят люди, как в средние века. В собственной стране легализовали пытки. Представляете, что если бы у нас хоть что-то такое было? С потрохами сожрали бы давно. Такую бы по всему миру вакханалию! А там все тихо», - возмутился Президент РФ.

По его словам, несмотря на все обещания, тюрьма Гуантанамо продолжает работать.

«При этом нам указывают, что у нас какие-то проблемы. Да, мы знаем, но на этой основе принимать какие-то антироссийские акты – это запредельная вещь, которая с нашей стороны ничем не спровоцирована… Я понимаю, что это эмоциональный ответ Госдумы, но я считаю, что он адекватный», - заявил В.Путин.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушению прав граждан Российской Федерации" в ответ на американский закон о "списке Магнитского", приняв поправку о запрете отдавать российских детей на усыновление гражданам США.

Принятой поправкой запрещается передача детей, являющихся гражданами РФ, на усыновление (удочерение) гражданами США.

Кроме того, запрещается осуществление на территории РФ деятельности органов и организаций в целях подбора и передачи российских детей на усыновление (удочерение) гражданами США.

Также законопроектом прекращается от имени России действие соглашения между РФ и США о сотрудничестве в области усыновления, подписанного в Вашингтоне 13 июля 2011 года.

Предполагается, что в третьем, окончательном чтении законопроект будет принят 21 декабря.

Российские парламентарии назвали свой закон "имени Димы Яковлева", в память 2-летнего российского мальчика, погибшего в США в результате халатности усыновителей.

Согласно законопроекту, с 1 января 2013 года вводится запрет на въезд на территорию РФ граждан США, совершивших преступления в отношении граждан России, находящихся за рубежом, или причастных к их совершению. Запрет также коснется граждан США, наделенных государственными полномочиями, способствовавших своими действиями (бездействием) освобождению от ответственности лиц, совершивших преступления в отношении граждан РФ, а также причастных к похищению и незаконному лишению свободы граждан РФ.

Кроме того, такая санкция будет применяться против граждан США, вынесших необоснованные и несправедливые приговоры в отношении граждан РФ, осуществляющих необоснованное юридическое преследование граждан РФ, а также принявших необоснованные решения, нарушившие права и законные интересы граждан и организаций РФ.

В то же время законопроект предполагает арест на территории России финансовых и иных активов граждан США, которым запрещен въезд на территорию РФ, и запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями этих граждан.

Сенат Конгресса США 6 декабря принял закон, предусматривающий введение визовых санкций против россиян, предположительно ответственных за смерть юриста Сергея Магнитского в СИЗО.