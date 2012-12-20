Речь о вступлении Украины в Таможенный союз не идет - Путин

Москва. Речь о вступлении Украины в Таможенный союз не идет.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Москве.

"Речь не идет о присоединении Украины к Таможенному союзу. Для того, чтобы речь зашла именно таким образом, мы должны получить официальную заявку Украины о вступлении в Таможенный союз. Такой заявки нет", - сказал В.Путин.

По его словам, власти России понимают озабоченность руководства Украины тем, что по мере развития Таможенного союза часть функций национальных государств передается на наднациональный уровень.

Он считает, что Украине все труднее и труднее решать свои экономические вопросы, связанные с работой на рынке Таможенного союза.

В.Путин сообщил, что регулярно принимаются решения о квоте на трубную продукцию Украины, как и по ряду других товаров.

"Сейчас выясняется, что мы не можем это делать самостоятельно. Мы не даем Украине нужных квот не потому, что не хотим, а потому, что это отнесено к компетенции наднациональных органов. Наши украинские коллеги думали, что мы шутим до какого-то времени, но поняли, что это не шутки", - сказал В.Путин.

По его словам, с учетом кооперации это имеет существенное значение для экономики Украины, функционирования целых отраслей украинской экономики и сохранения рабочих мест.

"Сейчас украинские партнеры ищут выход из этой ситуации, они ищут такие формы сотрудничества с Таможенным союзом, который был бы приемлем для Украины, но вписывался в те правовые нормы, которые положены в основу функционирования этого интеграционного объединения", - отметил В.Путин.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина "постепенно будет присоединяться к правилам Таможенного союза".

На 18 декабря был запланирован рабочий визит Президента в Москву для проведения переговоров с российским коллегой В.Путиным и подписания документов, однако визит перенесли.

В связи с этим пресс-служба В.Януковича отметила, что «темами встречи президентов Украины и России определены актуальные вопросы украинско-российского сотрудничества, в первую очередь в энергетической и торгово-экономической сферах. В частности - выработка взаимоприемлемого механизма взаимодействия Украины с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана. Для успешной реализации этих договоренностей необходимы дополнительные консультации на экспертном уровне. В связи с этим стороны договорились о перенесении сроков визита».